В больницах Подмосковья создадут еще 1,2 тыс. мест для пациентов с COVID-19

В больницах Подмосковья создадут 1,2 тыс. дополнительных мест для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев 25 марта.

«В больницах Московской области есть 2,7 тыс. инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас создаем дополнительные места для 1,2 тыс. коек. У них будет все необходимое оборудование, в том числе реанимационное, а также аппараты ИВЛ и КТ», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

В частности, дополнительно 500 коек появятся в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, который специализируется на заболеваниях легких. Принимать пациентов с COVID-19 будут два корпуса медучреждения, которые сейчас находятся на ремонте и будут сданы к 4-5 апреля.

Подмосковные власти уже закупили 550 аппаратов ИВЛ и намерены приобрести еще 770 для 5-7 областных больниц.

25 марта премьер-министр Михаил Мишустин пригрозил главам регионов строгим наказанием за пренебрежение превентивными мерами против коронавируса. Он поручил принять меры, чтобы медучреждения были готовы в случае необходимости оперативно развернуть дополнительные места.

Оценить готовность региональных больниц глава правительства ранее поручил Росздравнадзору. Отчитаться о количестве мест в медцентрах губернаторы должны до 27 марта. В ряде регионов будут построены дополнительные инфекционные боксы.

В Москве 23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус, власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, не считая возводящегося центра в «новой Москве».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112.