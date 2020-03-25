В МИДе назвали число обращений россиян на вывоз из других стран

В МИД России в течение ночи на среду поступило около 5,5 тыс. обращений на вывоз граждан России из других стран. Об этом сообщил 25 марта начальник отдела департамента Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства Николай Александров.

Как отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), количество звонков существенно возросло после объявления МИДа об окончании формирования списков. По его словам, в Египте ожидают возвращения в Россию тысячи граждан. В странах Европы отмечены единичные случаи таких обращений.

«Но мы принимаем все вызовы, обрабатываем, заносим в списки на вывоз всех, кто к нам обратился», — добавил Александров. Формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта.

По оценке АТОР на 25 марта, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта.

Ранее уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

Для обращения граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, открыты круглосуточные горячие линии Ростуризма и МИДа.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

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