Россиян начнут вывозить с египетских курортов в четверг

Вывоз россиян из египетских Шарм-эш-Шейха и Хургады начнется в четверг, 26 марта. Ежедневно из каждого города будут выполняться по два рейса, сообщил «РИА Новости» руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

Рейсы будет выполнять компания «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха в Москву (аэропорт Домодедово).

Абакаров отметил, что укомплектование списков пассажиров на первые рейсы, запланированные на 26 марта, выполнят сотрудники посольства.

«Окончательные списки будут размещены на электронных ресурсах дипмиссии. Дополнительная информация о месте и времени сбора пассажиров будет сообщена позднее по телефону или электронной почте», — сообщил дипломат.

Ранее во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ.

Министерство здравоохранения Египта объявило во вторник о 402 случаях коронавируса в стране, число погибших — 20. Во вторник премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении в стране комендантского часа с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) со среды сроком на две недели, также до 15 апреля продлена приостановка международного авиасообщения.

Прямого авиасообщения между городами РФ и курортами Египта нет с 2015 года. Находящиеся на курортах Египта российские туристы прибыли туда через третьи страны, в том числе Турцию, также прекратившую авиасообщение с Египтом.

Ранее, 21 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян.

В тот же день стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию за последнюю неделю. Также сообщалось, что россиян в ближайшие три дня эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.