В Египте введут комендантский час из-за коронавируса

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении комендантского часа с 19:00 до 6:00 по местному времени по всей стране. Мера принимается в рамках борьбы с коронавирусом, отметил он во вторник, 24 марта, на пресс-конференции.

Ограничение вступает в силу со среды, 25 марта, и продлится две недели. На это время будет полностью прекращена работа такси и общественного транспорта, сообщил телеканал ExtraNews.

К нарушителям режима власти применят санкции в рамках закона о чрезвычайном положении. По словам Мадбули, принятие жестких мер необходимо, пока число заболевших не достигло тысячи человек.

Накануне минздрав Египта сообщил о регистрации 39 новых случаев заболевания, общее число заболевших возросло до 366 человек, погибли 19 человек, излечились 68 пациентов.

16 марта Египет сообщил о прекращении авиасообщения со всеми странами с 19 по 31 марта.

По данным Worldometers на 24 марта, в мире зафиксировано более 391 тыс. случаев заражения, погибли от инфекции свыше 17 тыс. пациентов.