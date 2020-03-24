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В Египте введут комендантский час из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency
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Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении комендантского часа с 19:00 до 6:00 по местному времени по всей стране. Мера принимается в рамках борьбы с коронавирусом, отметил он во вторник, 24 марта, на пресс-конференции.

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Ограничение вступает в силу со среды, 25 марта, и продлится две недели. На это время будет полностью прекращена работа такси и общественного транспорта, сообщил телеканал ExtraNews.

К нарушителям режима власти применят санкции в рамках закона о чрезвычайном положении. По словам Мадбули, принятие жестких мер необходимо, пока число заболевших не достигло тысячи человек.

Накануне минздрав Египта сообщил о регистрации 39 новых случаев заболевания, общее число заболевших возросло до 366 человек, погибли 19 человек, излечились 68 пациентов.

16 марта Египет сообщил о прекращении авиасообщения со всеми странами с 19 по 31 марта.

По данным Worldometers на 24 марта, в мире зафиксировано более 391 тыс. случаев заражения, погибли от инфекции свыше 17 тыс. пациентов.

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