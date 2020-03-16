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Премьер-министр Египта заявил о временном прекращении авиасообщения

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Фото: Depositphotos
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Египет официально прекращает авиасообщение со всеми странами с 19 по 31 марта. Об этом в понедельник, 16 марта, на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

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«С четверга и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Французские туристические компании откладывают все поездки также до 31 марта в связи с ужесточением мер профилактики заражения коронавирусом. Отмечалось, что мера затронет около 100 тыс. путешественников в марте, однако если ее придется продлить до апреля, то пострадают уже 350 тыс. путешественников.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6684 человека.

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