АТОР назвала число находящихся за рубежом российских туристов

Около 45 тыс. туристов из России находятся за рубежом, число путешественников с начала недели снизилось почти в половину. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре НСН 25 марта.

«По данным Ростуризма, буквально на начало этой недели за рубежом было порядка 90 тыс. человек, сейчас их значительно меньше — примерно половина. Но не из всех стран получается выбраться беспроблемно или с минимальными потерями», — сказала она.

По словам Ломидзе, вывозом организованных туристов занимаются туроператоры, самостоятельным путешественникам содействие оказывают российские диппредставительства.

На фоне вспышки коронавируса многие страны ограничили авиасообщение либо закрыли свои границы. В связи с этим россиян просят не выезжать за границу, а в случае нахождения в других странах — сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Для организации возвращения граждан на родину Росавиацией сформирована рабочая группа, всех граждан эвакуируют до 31 марта. Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Молдавии, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

Для обращения граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом, открыты круглосуточные горячие линии Ростуризма и МИДа. К 26 марта будут окончательно сформированы списки соотечественников на выезд из стран, которые ввели ограничения из-за COVID-19.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что ведомство прикладывает все усилия, чтобы вернуть на родину застрявших за рубежом россиян.

Вспышка COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

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