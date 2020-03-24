АТОР спрогнозировала восстановление спроса на отдых на юге России к июню

Представители турбизнеса, которые наблюдают в последнее время снижение спроса на отдых на юге России, считают, что интерес к этому направлению может восстановиться не раньше июня. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на экспертов во вторник, 24 марта.

«Не исключаем, что «рестарт» летнего сезона произойдет в начале июня. В таком случае за счет отложенного спроса мы сможем перекрыть два весенних потерянных месяца», — приводит журнал «Вестник АТОР» слова гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Эксперт считает, что прирост на внутренних направлениях произойдет и за счет перераспределения спроса с иностранных курортов. Такой рост, по его мнению, будет достигнут не столько из-за коронавируса, сколько из-за ослабления рубля, который сделает зарубежные поездки «для многих недоступными».

Ромашкин отметил, что до 5 марта бронирования Краснодарского края опережали прошлогодние на 15%, а после 13 марта практически остановились.

Первой причиной отказа, по его словам, являются опасения туристов по поводу закрытия российских курортов. Второй — нарастание общей экономической нестабильности: в кризис люди начинают экономить в первую очередь на развлечениях и отдыхе.

«Если по итогам первых двух месяцев текущего года практически все игроки отмечали общий рост объемов раннего бронирования лета по внутрироссийским направлениям по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то сейчас ситуация меняется», — отмечается в сообщении.

По словам Дмитрия Богданова, гендиректора санатория «Знание» в Сочи и члена общественного совета при Ростуризме, многие отели и санатории Краснодарского края столкнулись с дефицитом туристов в связи с «коронавирусной паникой» на ближайшие даты. «Возрастает, хотя и не критично, количество желающих отказаться от поездок, практически встали текущие продажи», — сказал он.

Согласно данным Travelline channel manager, на следующую неделю по объектам размещения Сочи аннулировано 32% путевок, а на предстоящие 2–4 недели отменено уже 46% броней.

Ранее, 12 марта, в Ростуризме рассказали, что российский выездной туризм сократился на 60%, а въездной — на 25–30% из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

5 марта в АТОР рассказали, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки инфекции и геополитической напряженности. Доля бронирований в Крым и Краснодарский край понизилась на 20–25%.