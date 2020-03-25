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Коронавирус заподозрили у двух жителей Кировской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Тест-система показала подозрение на коронавирус у еще двух жителей Кировской области. Пациенты ехали в поезде рядом с возвращавшимися из Германии земляками, сообщила в среду, 25 марта, пресс-служба администрации региона.

Заболевшие были пассажирами поезда Москва — Новый Уренгой. В настоящее время они находятся в специальных изолированных боксах инфекционной клинической больницы города Кирова.

Анализы отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза. Ожидается получение результатов анализов еще одной кировчанки, вернувшейся из Турции.

Всего в Кировской области зарегистрировано семь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 отмечены за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов. Случаев смертельного исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хэштегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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