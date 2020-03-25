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Матвиенко сдала тест на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Об этом она заявила 25 марта на заседании верхней палаты парламента.

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«Призываю вас всех пройти тест на коронавирус. Я его прошла, у меня нет коронавируса», — передает ее слова «РИА Новости».

Ранее в среду она призвала сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты парламента старше 65 лет уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.коронавирус

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 425 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились более 109 тыс. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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