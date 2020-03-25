Матвиенко сдала тест на коронавирус
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Об этом она заявила 25 марта на заседании верхней палаты парламента.
«Призываю вас всех пройти тест на коронавирус. Я его прошла, у меня нет коронавируса», — передает ее слова «РИА Новости».
Ранее в среду она призвала сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты парламента старше 65 лет уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.
23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.
Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.
Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.
По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 425 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились более 109 тыс. В России число заразившихся достигло 658.
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