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В СИЗО Москвы задумались о запрете передач и посылок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возможность введения запрета на получение заключенными посылок и передач рассматривает санитарная служба ФСИН в Москве в рамках усиления мер по профилактики коронавирусной инфекции. Об этом 25 марта RT заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания.

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«Такой запрет может быть введен в ближайшие дни. Тогда заключенные СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства», — заявили в ОНК.

Отмечается, что после отмены личных приемов родственников заключенных уже фактически введены ограничения на возможность получения арестантами лекарств. Также из-за эпидемии врачи больше не ведут личный прием в СИЗО — именно они получали лекарства, которые приобретали родственники заключенных.

В ОНК пояснили, что посылки были «единственным каналом снабжения медикаментами, которых нет в СИЗО». Уточняется, что продукты питания заключенные могут купить через тюремные магазины, но медикаментов в ассортименте нет, пишет «Газета.ру». В этой связи, по мнению правозащитников, введение запрета на посылки и передачи может серьезно осложнить лечение больных в СИЗО и колониях.

Корона

23 марта в СИЗО Москвы вступили в силу профилактические меры по борьбе с коронавирусом. Так, общаться с адвокатами заключенные могут теперь только в комнате для краткосрочных свиданий через стеклянный барьер. Представители ОНК могут посещать СИЗО только в медицинских масках, перчатках и бахилах. Также изменится формат проведения судебных заседаний — участие в них будет происходить только по видеотрансляции, отмечает «Москва 24». В тот же день в столичном ФСИН не исключили возможность ограничения на получение передач заключенными.

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