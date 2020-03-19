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В ОНК призвали перевести людей из СИЗО под домашний арест из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков в четверг, 19 марта, призвал суды рассмотреть возможность перевода под домашний арест находящихся в СИЗО лиц, обвиняемых в нетяжких преступлениях. Такую меру он предложил в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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«В данной связи считаю целесообразным изменение меры пресечения для лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении нетяжких преступлений, на альтернативную меру, а именно домашний арест», — цитирует заявление Волкова RT.

По мнению председателя ОНК, такая мера позволит сдержать распространение вируса и защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, а также сотрудников правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы.

Также Волков отметил, что в данный момент неактуален риск того, что обвиняемые или подозреваемые могут при изменении им меры пресечения скрыться за границей.

18 марта сообщалось, что в колониях и СИЗО отменили свидания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ограничительная мера действует с 16 марта. Запрет будет действовать до особых указаний.

Ограничительные меры принимают во всех российских городах и сферах деятельности. Усиленный режим повышенной готовности действует в Москве и Подмосковье. Все мероприятия с потенциальной численностью участников свыше 50 человек отменены, сообщает «Москва 24».

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199, сообщает телеканал «360». Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели.

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