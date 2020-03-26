Собянин рекомендовал москвичам воздержаться от посещения храмов

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов столицы из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своем официальном сайте в четверг, 26 марта.

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в заявлении.

Он отметил, что введенные ограничения — беспрецедентные в современной истории Москвы. Градоначальник признает, что принимаемые против распространения коронавирусной инфекции доставит немало неудобств в повседневной жизни.

«Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — добавил Собянин.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что из-за превентивных мер против коронавируса все рестораны, крупные торговые центры и парки будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, некоторые магазины тоже закроются, однако, здесь допускается несколько исключений.

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