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РФПИ и «ХимРар» анонсировали производство лекарства от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст совместное предприятие с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир» и других антивирусных инновационных лекарственных средств. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в РФПИ.

«По данным коллег из Китая, препарат «Фавипиравир» продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. В рамках усилий по борьбе с вирусом, предпринимаемых РФПИ совместно с правительством РФ, российскими и международными партнерами, мы объявляем о создании СП с группой «ХимРар», — приводит ТАСС слова главы РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что совместное производство обеспечит достаточное количество препарата для лечения как зараженных лиц в России, так и для поставок на зарубежные рынки.

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Ожидается, что выпуск первых экземпляров препаратов начнется уже в апреле, и в течение года планируется произвести 60 млн упаковок «Фавипиравира».

23 марта стало известно, что два научных центра Федерального медико-биологического агентства в Москве и Санкт-Петербурге разрабатывают противовирусные препараты, которые помогли бы в борьбе с коронавирусом.

20 марта появилась информация о том, что что российские ученые создали шесть вакцин от коронавирусной инфекции. В настоящее время специалисты проводят испытания препаратов.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 25 марта в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19. В Москве умерли два пациента.

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