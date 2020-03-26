Прямой эфир
Сюжет:

В России подтверждены 840 случаев заболевания коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки в России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах составило 840. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в четверг, 26 марта.

Не один дома: какие сериалы смотреть в режиме самоизоляции
Онлайн-сервис more.tv сделал весь контент бесплатным

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве — 136. На втором месте Свердловская область с семью заболевшими. Далее следуют Санкт-Петербург и Пермский край (по пять случаев), Якутия (четыре случая), Ставропольский и Красноярский край, Челябинская область и Татарстан (по три случая), Псковская и Самарская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия (по два случая), а также Хакасия, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская области (по одному случаю). Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, за сутки из больниц были Москвы, Московской области и Петербурга выписаны девять человек, в общей сложности число выздоровевших достигло 38. Накануне в столице скончались два пациента 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, у обоих были сопутствующие паталогии.

Ранее в четверг правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса. До 30 марта должен быть сформировать график вывоза россиян из-за границы самолетами Минобороны, а также авиаперевозчиков «Аэрофлота» и «России».

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей. В Москве и Подмосковье все рестораны, парки, салоны красоты и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Это делается для того, чтобы граждане по возможности самоизолировались, и, таким образом, было пресечено распространение инфекции.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин обязал работодателей следить за повышением температуры у сотрудников
Роскосмос не будет переносить возвращение экипажа МКС из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020