В России подтверждены 840 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах составило 840. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в четверг, 26 марта.

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве — 136. На втором месте Свердловская область с семью заболевшими. Далее следуют Санкт-Петербург и Пермский край (по пять случаев), Якутия (четыре случая), Ставропольский и Красноярский край, Челябинская область и Татарстан (по три случая), Псковская и Самарская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Бурятия (по два случая), а также Хакасия, Хабаровский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская области (по одному случаю). Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, за сутки из больниц были Москвы, Московской области и Петербурга выписаны девять человек, в общей сложности число выздоровевших достигло 38. Накануне в столице скончались два пациента 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, у обоих были сопутствующие паталогии.

Ранее в четверг правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса. До 30 марта должен быть сформировать график вывоза россиян из-за границы самолетами Минобороны, а также авиаперевозчиков «Аэрофлота» и «России».

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей. В Москве и Подмосковье все рестораны, парки, салоны красоты и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля. Это делается для того, чтобы граждане по возможности самоизолировались, и, таким образом, было пресечено распространение инфекции.

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