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Собянин обязал работодателей следить за повышением температуры у сотрудников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал указания всем работодателям измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого она повышена. Соответствующий указ опубликован в четверг, 26 марта, на официальном сайте мэра столицы.

«Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Москвы, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», — говорится в тексте распоряжения.

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Также в Москве в период с 28 марта по 5 апреля прекратят работу все магазины за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Для посещения закрываются парки и все заведения общественного питания.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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