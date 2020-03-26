Собянин обязал работодателей следить за повышением температуры у сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин дал указания всем работодателям измерять температуру сотрудникам и отстранять от работы тех, у кого она повышена. Соответствующий указ опубликован в четверг, 26 марта, на официальном сайте мэра столицы.

«Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Москвы, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», — говорится в тексте распоряжения.

Также в Москве в период с 28 марта по 5 апреля прекратят работу все магазины за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Для посещения закрываются парки и все заведения общественного питания.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

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