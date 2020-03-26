Собянин призвал жителей регионов не ездить в Москву из-за коронавируса

Жителям регионов России, кроме Московского, следует воздержаться от поездок в российскую столицу. Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина на официальном портале градоначальника в четверг, 26 марта.

Согласно этому же указу, гражданам рекомендуется с 28 марта по 5 апреля не посещать религиозные объекты Москвы.

Рестораны, крупные торговые центры и парки города будут закрыты для посещения на этот же период.

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