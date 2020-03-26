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Роскосмос не будет переносить возвращение экипажа МКС из-за коронавируса

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Фото: NASA
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Роскосмос не собирается откладывать возвращение на Землю экипажа, который сейчас работает на Международной космической станции (МКС), из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантинных мер со стороны Казахстана. Об этом сообщает в четверг, 26 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю. Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванные карантинными мероприятиями. Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы» - сказал собеседник агентства.

К дате посадки в район должны прибыть российские специалисты и техника — неземная и авиационная.

Экипаж МКС на данный момент составляют россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. 9 апреля к ним должны присоединиться россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю.

23 марта стало известно о первой в истории отмене пресс-конференции с экипажем МКС из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этот же день власти страны ввели дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны на фоне эпидемии.

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С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

В соответствии с данными международного статистического бюро Worldometer, к 26 марта в Казахстане зафиксирован 81 случай заражения новым типом коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

В России к 25 марта выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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