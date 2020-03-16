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Космодром в Гвиане перенес все пусковые кампании из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Пусковая деятельность космодрома Куру во Французской Гвиане впервые приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Об этом 16 марта сообщили в российской компании «Роскосмос».

«В связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введенные правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний», — передает «Интерфакс».

В компании-операторе космодрома Arianespacе, в свою очередь, подтвердили переносы космических пусков до того момента, когда «условия это позволят», передает «РИА Новости». Отмечается, что цель таких мер — защита здоровья сотрудников и местного населения. Массовый перенос космических пусков из-за пандемии происходит впервые.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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