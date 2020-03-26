Все прибывающие в РФ будут сдавать тест на коронавирус в аэропорту

Премьер-министр России Михаил Мишустин издал указ, в соответствии с которым у всех прибывших в страну будут брать анализ на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом он сообщил в четверг, 26 марта, в ходе совещания правительства.

«Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будет соответственно брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции», — заявил премьер.

Он отметил, что в качестве мер по предотвращению стремительного распространения коронавируса в России будет вводиться «ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции».

«С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом», — добавил Мишустин.

Министерство иностранных дел получило распоряжение оказать этим гражданам содействие с документами и проживанием за границей. А министерству финансов было поручено обеспечить немедленное финансирование.

Глава правительства обратился и к гражданам, которые не могут вернуться в Россию. «Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные», — сказал он.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксировано два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

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