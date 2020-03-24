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80% россиян перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Порядка 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

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Отмечается, что 31% работающих из дома недовольны обстановкой, в которой им приходится находиться. Так, 44% респондентов рассказали, что у них в квартире отсутствует подходящая мебель, в частности комфортное кресло или удобный стол. Также 31% недовольных пожаловались на недостаточную мощность своих домашних ноутбуков и компьютеров. Еще 23% посетовали на низкую скорость интернета.

Несмотря на рекомендации, 20% респондентов рассказали, что продолжают ходить на работу. 65% из них объяснили, что характер их занятости требует личного присутствия. Еще 34% заявили, что дома у них отсутствует рабочая атмосфера.

В то же время почти 55% опрошенных рассказали, что их работодатели отказались компенсировать затраты на обеспечение нужных средств для удаленной работы.

Эксперты и социологи, в свою очередь, обращают внимание на то, что в российском законодательстве до сих пор четко не прописаны регламент и условия перевода сотрудников на удаленный режим работы. В результате многим приходится разрешать свои проблемы с работодателями в индивидуальном порядке.

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Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 марта

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