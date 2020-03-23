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С переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок и прогнозируется двукратный рост утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.

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По словам экспертов, основная опасность кражи данных исходит от самих работников, так как в домашних условиях отсутствует визуальный контроль со стороны коллег и камер видеонаблюдения, даже несмотря на предварительно установленные VPN, программы по защите от фишинга и внешних атак.

«Страшно даже представить, что банки или IТ-гиганты окажутся неготовыми к новой угрозе — работе из дома. Мы весь прошлый год наблюдали, как недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний страны приводили к катастрофическим утечкам данных пользователей и иной защищаемой информации. А сейчас мы просим сотрудников работать из дома и даем все необходимые доступы», — отмечает руководитель компании «Интернет-розыск« Игорь Бедеров.

Согласно прогнозам, рост количества попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации будет только увеличиваться: на многих компьютерах установлено или используется большое количество несогласованных программ, а сами работники активно делятся рабочими моментами через мессенджеры и личную почту, которые обладают низким уровнем защиты от взлома.

IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Враг изнутри: с переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое

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