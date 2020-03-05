В Сеть утекли данные российских клиентов международного криптофонда

В Сети произошла утечка данных международного криптовалютного фонда Trident Crypto Fund. Более 9,8 тыс. опубликованных записей принадлежат россиянам. Это первый масштабный слив данных о вкладчиках в цифровую валюту из РФ.

По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, в 20-х числах февраля 2020 года в свободном доступе оказались электронные почты и пароли вкладчиков, с помощью которых мошенники могут зайти в личный кабинет и вывести вложенные деньги на свои электронные кошельки. Всего по данным эксперта, произошла утечка информацией о 266 тыс. пользователей цифровой валюты. Это произошло из-за старых алгоритмов на сайте, которые смогли очень быстро взломать мошенники.

К 3 марта в интернете появилась расшифровка половины паролей клиентов, более 90% которых оказались уникальными. Несмотря на наличие таких механизмов защиты, как двухфакторная авторизация, мошенники смогли получить доступ к данным с помощью социальной инженерии или троянских программ.

Некоторые аналитики считают, что произошедшая утечка носит рядовой характер на фоне публикации данных о «сливах» информации о миллионах пользователей.

Тем временем в Роскомнадзоре сообщили, что будут подавать иск в отношении владельца сайта по факту распространения персональных данных.

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Паролевые игры: из криптофонда утекло 10 тыс. записей о россиянах