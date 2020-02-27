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Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Почти две трети медицинских организаций столкнулись с утечкой данных, но большинство из них скрывают факт произошедшего. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном специалистами по кибербезопасности компании «СёрчИнформ», с которым ознакомились «Известия».

В Минздраве заявили, что не готовы прокомментировать результаты исследований, но отметили, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

Большинство представителей медицинских учреждений заявили, что в утечках виноваты их собственные сотрудники. Однако ситуация усугубляется в связи с тем, что руководители не желают обращаться в суд.

В анонимном опросе участвовали более тысячи руководителей и сотрудников подразделений. При этом исследование также затронуло сферу IT, нефтегазовый сектор, промышленность и транспорт, кредитно-финансовую сферу, ритейл и другие отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выжать любой ценой: медицинская отрасль лидирует по утечкам данных

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