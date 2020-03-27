Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче. «Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — попросил Собянин.

Если в эти дни надо находиться на домашнем режиме, то стоит соблюдать его максимально строго. При обязанности ходить на работу маршрут должен быть ограничен поездкой туда и обратно, подчеркнул мэр Москвы.

«От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в обращении.

Ранее в пятницу стало известно, что в объявленную в России нерабочую неделю салоны связи и зоомагазины будут открыты, а органы власти и госучреждения перейдут в режим работы по предварительной записи.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Четыре пациента погибли.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 575 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

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