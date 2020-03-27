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Мэр Сочи попросил горожан и туристов не выходить на улицы
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Мэр Сочи попросил горожан и туристов не выходить на улицы

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский опубликовал в Instagram обращение, в котором попросил жителей и гостей курорта без необходимости не выходить на улицу в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

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«Дорогие сочинцы и гости курорта! Я прошу вас отнестись ко всему происходящему предельно ответственно», — сказал он. Градоначальник призвал всех минимизировать передвижение по городу, соблюдать меры предосторожности и не тиражировать непроверенную информацию. Туристов, которые только собираются в Сочи, Копайгородский попросил перенести визит на более поздний срок.

Также мэр пожелал скорейшего выздоровления тем, кто лечится, поблагодарил и выразил поддержку тем, кто находится на самоизоляции, и пожелал всем стойкости духа.

С 28 марта в Краснодарском крае по указанию губернатора Вениамина Кондратьева начинают действовать новые правила для борьбы с коронавирусом. Они включают в том числе запрет на заселение в отели. За соблюдением этой меры будут следить специальные мониторинговые отряды, в которые входят в том числе полицейские и казаки.

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