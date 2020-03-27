Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

«К сожалению, скончались 969 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

Аркури добавил, что таким образом, число жертв на сегодняшний день составляет 9134.

«Сегодня данные о течении эпидемии говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10 950», — отметил при этом комиссар.

По данным на 27 марта, общее количество инфицированных в стране составляет 86 498 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.