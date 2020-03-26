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Дом моды Armani будет шить одноразовые халаты для медиков Италии

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Фото: Global Look Press
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Итальянский дом моды Armani переоборудует производство в Италии, обеспечив на них пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Об этом сообщила газета La Stampa.

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Как отметили в компании, халаты будут предназначаться для индивидуальной защиты медицинских работников, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом.

Ранее в марте дом моды пожертвовал более €1 млн миланским медучреждениям, римскому Национальному институту инфекционных заболеваний. Месяцем ранее Джорджо Армани провел на Неделе моды в Милане закрытый показ, чтобы не подвергать никого из зрителей риску.

Локальная вспышка коронавируса началась на севере Италии 21 февраля. Число зараженных на данный момент превысило 80,5 тыс., более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 26 марта, в мире заболели более 515 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли более 23,1 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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