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Футболист Дибала описал свое состояние после заражения коронавирусом

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Фото: TASS/PA
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала рассказал, что из-за заражения коронавирусом едва мог дышать. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Football Italia со ссылкой на канал «Ювентуса» в YouTube.

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«У меня были сильные симптомы, но сейчас я чувствую себя лучше. Сейчас я могу двигаться лучше, ходить и пытаться тренироваться. Я едва мог дышать, я не мог ничего делать уже через пять минут. Мои мышцы болели. К счастью, Ориана (девушка игрока, также заболела COVID-19. — Ред.) и я чувствуем себя лучше сейчас», — сказал футболист.

21 марта сообщалось, что семикратный чемпион Италии по футболу в составе «Милана» 51-летний Паоло Мальдини заразился COVID-19.

По состоянию на 27 марта в Италии зафиксировано 80 589 случаев заражения вирусом, из них 8215 летальные.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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