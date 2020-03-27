Вдали от дома: как переживают карантин наши футболисты за рубежом

Из-за пандемии коронавируса на паузу встал практически весь мировой футбол. В нынешних условиях совершенно непонятно, когда турниры будут возобновлены и удастся ли вообще завершить розыгрыши. Некоторые лиги всерьез рассматривают возможность аннулирования результатов и рестарта чемпионатов, как только ситуация улучшится. Вся эта история затронула не только чемпионат России, но и наших соотечественников, которые выступают в Европе. «Известия» рассказывают о том, как игроки живут в режиме самоизоляции за рубежом и какие их успехи прервал карантин.

Фёдор Смолов, «Сельта» (Испания)

30-летнему форварду не повезло больше остальных. Он переехал в Испанию в начале февраля и только успел освоиться в новой команде. В итоге россиянину пришлось остаться дома одному, в отличие от одноклубников, которые находятся в кругу семьи. При этом «Сельта» запретила Смолову покидать территорию Испании.

Нападающий развлекает себя выходами в прямой эфир в Instagram, где отвечает на вопросы подписчиков. Футболист рассказал, что клуб доставил ему домой велотренажер, а время он убивает за компьютерными играми. Смолов признался, что играет по 12 часов в день.

Если говорить о карьере россиянина в «Сельте», то пока ее сложно оценивать. Смолов отыграл лишь шесть матчей, в которых успел забить один гол в ворота мадридского «Реала». Сейчас он находится в аренде, и если сезон в Испании не возобновится, с учетом текущих результатов возникает большой вопрос, выкупит ли «Сельта» его контракт у «Локомотива». Речь идет о €6 млн.

— В Испании остались очень хорошие воспоминания о российских футболистах, — признался «Известиям» знаменитый игрок мадридского «Реала» Фернандо Санс. — Всё это благодаря выступлениям Александра Мостового, Валерия Карпина и других ваших игроков в Ла Лиге. Пока Смолов показывал неплохой футбол и играл достойно.

Фёдор Кудряшов, «Антальяспор» (Турция)

В Турции футбол не могли остановить очень долго. Матчи проводились вплоть до 17 марта. Кудряшов перешел в «Антальяспор» только этой зимой. Его новый клуб, который шел в зоне вылета, с появлением российского защитника выдал беспроигрышную серию. Это позволило «Антальяспору» подняться на 11-е место в турецкой Суперлиге. Кроме того, команда вышла в полуфинал Кубка. В условиях карантина Кудряшов поддерживает форму дома. «Антальяспор» проводит коллективные дистанционные занятия по видеосвязи.

— Зимой клуб хорошо усилился, и это дало свои результаты, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард сборной Турции Хасан Кабзе. — Нужно было усилить левый фланг защиты, и это было сделано подписанием Кудряшова. Он уже знаком с чемпионатом Турции, и теперь ему должно быть проще проявить себя. Я помню Фёдора еще по временам его игры за «Рубин». Он сильный футболист, очень быстрый. Надеюсь, Кудряшов продолжит выступать в Турции.

Денис Черышев, «Валенсия» (Испания)

Хавбеку сборной России очень не повезло. Он и месяца не успел отыграть после восстановления от травмы, как чемпионат Испании ушел на карантин. Кстати, в «Валенсии» сразу несколько футболистов подхватили COVID-19. Вирус нашли у защитников Эльякима Мангаля, Эсекьеля Гарая и Хосе Гайи. Вся команда уже давно находится в режиме самоизоляции. Недавно в Instagram сборной России появилось видео, как Черышев проводит тренировки дома. Что касается результатов «Валенсии» в этом сезоне, то после 27 туров она идет на седьмом месте в Ла Лиге. В то же время Денис Черышев в одном из недавних интервью заявил, что у российских клубов есть к нему предметный интерес. Любопытно, как будет развиваться его карьера этим летом.

— Черышев — испано-российский футболист, он провел всю свою карьеру в Ла Лиге и является воспитанником «Реала», — сказал «Известиям» Фернандо Санс. — Я слежу за ним и рад его успехам. Неудивительно, что российские клубы им интересуются, ведь он отлично играет в Испании. Да, он не получает 100% игровой практики, но «Валенсия» — это большой клуб. У него высокая конкуренция.

Александр Головин, «Монако» (Монако, чемпионат Франции)

Во время карантина останавливается только сам футбол — менеджмент команд продолжает активную работу. Так, совсем недавно в «Монако» до 2024 года продлили контракт с Александром Головиным. В этом сезоне россиянина уже точно можно назвать одним из лидеров княжеского клуба. На данный момент команда Головина идет на девятой строчке в чемпионате, отставая от лидирующей пятерки лишь на одно очко.

— Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача, — сказал «Известиям» экс-игрок сборной Франции Ибрагим Ба. — Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но всё это должно закалить характер Головина.

Иван Злобин, «Бенфика» (Португалия)

Прямо перед остановкой чемпионата россиянин получил травму. СМИ сообщали, что вратарь повредил руку. Его «Бенфика» сейчас идет на втором месте в чемпионате и всего на одно очко отстает от лидирующего «Порту». В нынешнем сезоне Злобин не играл в чемпионате Португалии, но провел по три матча в Кубке страны и Кубке лиги.

— Считаю, что Злобин — отличный голкипер, — признался «Известиям» знаменитый португальский вратарь Нуну. — Он стал получать всё больше шансов в «Бенфике». Если Иван продолжит прогрессировать, у него есть все возможности сделать отличную карьеру. Есть ли у него сейчас шансы стать первым номером? Сложно сказать. «Бенфика» — команда, в которой очень высокая конкуренция, и игроки всегда находятся под давлением. Им постоянно нужно доказывать свою состоятельность. Поэтому самое главное — продолжать уверенно работать.

Массимо Каррера, АЕК (Греция)

Невозможно не упомянуть и об итальянском тренере Каррере, который сделал себе имя в России. Этой зимой он наконец-то нашел новую работу после увольнения из «Спартака» осенью 2018 года. Массимо возглавил греческий АЕК и резко улучшил его дела. Игры клуба прервались на 13-матчевой беспроигрышной серии. Она позволила команде выбраться из середины турнирной таблицы на третью строчку. Сейчас Каррера и весь АЕК живут в режиме самоизоляции.

— Каррера — отличный тренер, — заявил «Известиям» легендарный греческий футболист Йоргос Карагунис. — Он очень здорово стартовал в АЕКе. После его прихода команда практически не проигрывает и высоко поднялась в турнирной таблице. Но сложно прогнозировать, как будет развиваться его дальнейшая карьера. Не всё зависит только от Массимо. Многое решится, когда станет понятно, какие игроки придут в клуб на будущий сезон.

Ранее стало известно, что УЕФА рекомендовал всем лигам завершить свои сезоны до конца июня.