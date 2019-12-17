«Важно знать язык той страны, где играешь»

Россия осталась без еврокубков на ближайшую весну. ЦСКА и «Краснодар» завершили выступления в Лиге Европы, а «Локомотив» и «Зенит» — в Лиге чемпионов. Но некоторые представители нашей страны всё-таки пробились в весеннюю стадию. В частности, голкипер португальской «Бенфики» Иван Злобин. Именно его клуб, по сути, и выбил питерцев из еврокубков, обыграв их в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Перед последним туром «орлы» замыкали квартет, и для выхода в плей-офф еврокубков им нужно крупно было обыгрывать «Зенит», рассчитывая на то, что в параллельной встрече «Лион» не проиграет немецкому РБ из Лейпцига. В итоге пазл совпал и всё сложилось в пользу лиссабонцев. После игры «Известия» пообщались с 22-летним российским голкипером «Бенфики». Иван Злобин рассказал о победе над питерцами, задачах в весенней стадии еврокубков и изучении португальского языка.

— Судьба «Бенфики» в борьбе за попадание в плей-офф Лиги Европы зависела от исхода параллельного матча. На что ваша команда рассчитывала перед встречей с «Зенитом»?

— Мы готовились к матчу с «Зенитом», как к обычной игре. У нас в планах было просто сделать то, что зависело от нас самих, — выиграть. Нам было необходимо забирать три очка в этой встрече, независимо от того, как сыграли бы между собой РБ и «Лион». Так что весь фокус и вся наша концентрация были направлены только на нашу собственную игру.

— Уже во время матча кто-то отслеживал, как развивались события в параллельной встрече?

— Конечно, на скамейке запасных были те, кто за этим следил и передавал футболистам. Также в перерыве матча были в курсе, какой результат в игре РБ–«Лион». Узнав, что немцы ведут 2:0, всё равно думали только о том, что нам нужно забивать «Зениту» и выигрывать матч. Уже по ходу второго тайма счет у них стал меняться, и мы понимали, что не зря продолжали показывать свою игру.

— «Бенфика» очень здорово начала второй тайм, забив быстрые голы. Был какой-то эмоциональный заряд в перерыве?

— Считаю, мы неплохо выглядели и в первом тайме. У нас были очень хорошие подходы к штрафной соперника, но не хватало завершающего паса и, наверное, уверенности в себе. А во втором тайме, скорее всего, удалось раскрепоститься. Сам «Зенит» допустил парочку небольших ошибок. И в итоге победа в наших руках.

— С учетом того что перед матчем сценарий выхода «Бенфики» в Лигу Европы казался фантастическим, что творилось в раздевалке по окончании встречи?

— Все были очень рады победе. Ребята довольны результатом и тем, что удалось сыграть в свой футбол и забить голы. Для любой команды важно выступать весной в еврокубках. Так что на сегодня мы выполнили задачу.

— После такого эпичного выхода в плей-офф Лиги Европы этот турнир приобретает для вас особое значение в сезоне?

— Безусловно, Лига Европы для нас очень важна, как и для любой команды. Хотя изначально мы были настроены на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но на сегодняшний день имеем участие в весенней части другого турнира и также рады этому.

— С чем связан такой прогресс «Бенфики» по ходу группового турнира Лиги чемпионов?

— Это происходит не только в групповом турнире, но и во внутреннем чемпионате. Как и все команды, набираем обороты по ходу сезона.

— Это связано с молодостью команды?

— Не думаю. С каждым матчем прибавляем и наигрываем определенные связи. Сейчас уже, грубо говоря, отдаем пасы с закрытыми глазами, каждый знает, что ему нужно делать на поле в той или иной ситуации.

— В этом сезоне вы начали играть за главную команду «Бенфики». Насколько уверенно себя чувствуете?

— Чувствую себя очень уверенно. Мне уже хорошо знакомы многие ребята и, конечно, тренерский штаб по работе во второй команде «Бенфики». Так что всё в полном порядке.

— Что должно произойти, чтобы вам доверили место в основе не только в Кубках, но и в чемпионате?

— Нужно просто продолжать работать, полностью отдаваться на тренировках. А дальше будет решать только наставник команды.

— Сейчас есть явная тенденция на возвращение россиян из европейских чемпионатов в РПЛ. Есть ли у вас какие-то предложения из России?

— У меня нет никаких предложений. Сейчас я выступаю за «Бенфику», и моя голова только здесь. Не думаю о других вариантах.

— «Бенфику» многие рассматривают как клуб-трамплин. Вы ее воспринимаете так же или хотите закрепиться и выступать именно здесь?

— Считаю «Бенфику» большим клубом, который постоянно играет в Лиге чемпионов и всегда находится в чемпионской гонке внутреннего первенства Португалии. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь закрепиться здесь. Но это не так просто, как считают многие, думая, что это якобы просто трамплин в другой клуб. «Бенфика» — настоящий гранд, и попасть в ее основной состав очень сложно.

— Вы очень здорово освоили португальский язык и, когда пришли в Санкт-Петербурге на пресс-конференцию перед матчем, показалось, что местные журналисты даже не узнали вас из-за этого...

— Да, я тоже так подумал. Отвечал на вопросы португальских журналистов на их языке, а соотечественники не задали ни одного вопроса. Видимо, не узнали меня. Я живу в Португалии уже четыре года. Постоянно слушаю местную речь и пытаюсь запоминать. Так потихоньку осваиваю язык и прогрессирую.

— Многие говорят, что главный барьер для российских легионеров — языковой. Насколько вам помогает его отсутствие?

— Считаю, что знать язык той страны, где выступаешь, действительно очень важно. Это полезно и в плане общения с тренерским штабом и партнерами по команде, что, безусловно, очень важно.