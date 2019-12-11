«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» со счетом 0:3 проиграл португальской «Бенфике» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и не сумел пробиться в плей-офф турнира.

Встреча прошла в Лиссабоне 10 декабря. Голами отметились Франко Черви (47-я минута), Хуан Антонио Пицци, реализовавший на 58-й минуте пенальти. Кроме того, автогол забил форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Таким образом, «Зенит» занял последнее место в группе G, не сумев пробиться в плей-офф еврокубков, пишет ТАСС.

Накануне эксперты оценили шансы «Локомотива» на победу над «Атлетико». Согласно прогнозам, подопечные Юрия Семина уже не смогут побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а также за попадание в Лигу Европы, но имеют шанс заработать для России очки в таблице коэффициентов УЕФА.