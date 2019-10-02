Вид на жительство: «Зенит» сыграет в ЛЧ на новой домашней арене

Действующий чемпион России «Зенит» проведет матч второго тура Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые примут на своем поле лиссабонскую «Бенфику». Результат этого матча важен не только для питерского клуба, но и для всего отечественного футбола.

Государственная важность

Дело в том, что Португалия — главный преследователь России в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас у нашего клуба есть отличная возможность повлиять на ситуацию и немного осадить конкурентов. Коэффициент России — 43,216. В активе Португалии — 42,849. Уже в по итогам этой недели мы можем упустить шестое место в рейтинге. Конечно, всё зависит не только от матча «Зенита» и «Бенфики», но именно эта игра — очная встреча двух стран-конкурентов.

— Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды, — поделился с «Известиями» именитый российский тренер Гаджи Гаджиев. — Всё будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У «Зенита» будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков.

Если по итогам нынешнего розыгрыша мы уступим Португалии шестое место в таблице коэффициентов, то потеряем очень важную привилегию. Начиная с сезона-2021/22 Россия не сможет делегировать в Лигу чемпионов по три команды (две напрямую в групповой этап и одну через квалификацию).

Против аутсайдера

«Зенит» неплохо стартовал в Лиге чемпионов. В первом туре команда Сергея Семака сумела добыть гостевую ничью с французским «Лионом» (1:1). В параллельной встрече «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Бенфику» (2:1) и возглавил группу G. Сине-бело-голубые пока идут вторыми за счет гола, забитого в гостях.

— Безусловно, сейчас «Зенит» можно считать фаворитом матча, — отметил в разговоре с «Известиями» португальский агент Пауло Барбоза. — В «Бенфике» много перспективных и талантливых игроков, но на старте сезона они не впечатляют. Большинство побед одержано с минимальным преимуществом, а в важнейшей домашней игре с «Порту» они уступили — 0:2. Лиссабонцы сейчас весьма непредсказуемы. Матч против «Зенита» будет самой важной игрой для «Бенфики».

Питерский клуб подходит к матчу после сложнейшей выездной игры в Москве против «Локомотива». «Зенит» упорно боролся с «железнодорожниками» и в самой концовке даже сумел сравнять счет, но после просмотра VAR арбитр отменил гол. Питерцы потерпели обидное поражение — 0:1. Возможно, это добавит им спортивной злости перед встречей с «Бенфикой».

— На такую команду, как «Зенит», подобное поражение может повлиять даже положительно, — заявил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Питерцы уступили прямому конкуренту и откатились назад в турнирной таблице РПЛ. Думаю, после этого все игроки будут запредельно мотивированы в следующей игре. В плане физики всё должно быть нормально, если тренерский штаб правильно подойдет к подготовке к матчу. Поможет также и определенная ротация состава. Если «Зенит» хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то обязательно должен брать три очка в домашней игре с «Бенфикой».

В португальской команде летом вновь прошла мощная распродажа. В прошедшее трансферное окно клуб заработал €190 млн (по данным авторитетного портала transfermarkt). При этом закупились «орлы» лишь на €43,5 млн. Сейчас в команде идет своеобразная перестройка. А нынешний наставник «Бенфики» Бруну Лажи занял свой пост меньше года назад. Португальцы неплохо выступают во внутреннем первенстве: у них лишь одно поражение в семи стартовых матчах и второе место в лиге.

— Если говорить об их неудачном старте в Лиге чемпионов, то важно понимать, что это совсем другой турнир, нежели внутренний чемпионат, — заявил «Известиям» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Нынешний наставник «Бенфики» не имеет столь богатого опыта в Лиге чемпионов. Сейчас португальский клуб не так силен, как это было еще несколько лет назад. В клубе происходит определенная перестройка и смена поколений. Это хороший шанс для «Зенита».

Долгожданный дебют

Домашний стадион «Зенита» на Крестовском острове впервые в своей истории примет матч Лиги чемпионов. Арена была введена в эксплуатацию еще в конце 2016 года, но с тех пор сине-бело-голубые ни разу не участвовали в главном клубном турнире континента. В последние три сезона питерцы ограничивались Лигой Европы. Болельщики «Зенита» уже давно ждут возвращения ЛЧ в родной город. На игре, наверняка, соберется очень много любителей футбола.

— Все игры в Лиге чемпионов — ключевые для «Зенита», — заявил «Известиям» тренер питерцев Вильям де Оливейра после матча с «Локомотивом». — Это наш первый домашний матч в этом турнире после долгого перерыва. Будем готовиться и постараемся сделать всё, чтобы добиться положительного результата в предстоящей встрече. Все знают, что португальские клубы хорошо играют с мячом. «Бенфика» — очень быстрая команда с качественной полузащитой, нам надо обратить на это внимание и хорошо подготовиться к матчу.

Совсем недавно УЕФА официально объявил о том, что стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Ранее этой чести удостаивались московские «Лужники» — в 2008 году.