«Обрадовался, узнав соперников в Лиге чемпионов»

В среду столичный «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов матчем с леверкузенским «Байером». В этом сезоне «железнодорожникам» досталась крайне непростая группа — помимо немецкого гранда, подопечные Юрия Семина сыграют с туринским «Ювентусом» и мадридским «Атлетико». В преддверии первого матча с «Байером» «Известия» пообщались с одним из самых опытных футболистов в нынешнем составе «Локо» Владиславом Игнатьевым. 32-летний защитник рассказал об ожиданиях от выступления в Лиге чемпионов и потере братьев Миранчуков из-за травм.

— В матче с «Сочи» вы вышли на непривычной позиции левого защитника. С чем была связана перестановка на другой фланг?

— Тренер сказал сыграть там — я сыграл. Готов помогать команде на любой позиции.

— Насколько сложно было перестроиться?

— Несложно. Я провёл несколько тренировок на этой позиции. Поэтому никаких проблем не возникло.

— В этом сезоне вы уже поиграли на четырёх разных позициях. С учетом возраста это тяжело или, наоборот, проще из-за опыта?

— Я бы сказал, второе. Особенно когда играю на флангах защиты. Там проблем вообще не возникает. А когда выходил в опорной зоне, было немного проблематично. А так, в принципе, неважно, где играть.

— «Локомотив» второй сезон подряд выступит в Лиге чемпионов. Какие ожидания в этот раз?

— Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. До минувшего года «Локомотив» давно не играл в этом турнире, не было опыта. Хотя в тот раз группа у нас была проходимая («железнодорожники» оказались в компании с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке» и заняли последнее место. — «Известия»). В этот раз квартет гораздо сложнее. Но мы постараемся выступить поярче. Тем более от нас мало чего ожидают.

— В прошлом розыгрыше давило то, что попались относительно равные соперники и все говорили: «Локо» обязан проходить дальше?

— Не то чтобы это давило... Просто в тот раз многие ребята вообще впервые играли в Лиге чемпионов. Можно было по пальцам пересчитать тех, кто уже имел опыт выступления в турнире. Для нас это было непростое испытание. Но в итоге вся команда приобрела ценный опыт.

— Когда увидели итоги жеребьевки ЛЧ этого сезона, какие были эмоции?

— Больше обрадовался, потому что когда еще сыграешь против таких команд. Это отличная возможность проявить себя. Ну, и, конечно, появился шанс сыграть по-другому с «Атлетико». В прошлый раз получили приличную пощечину от них. («Локомотив» в сезоне-2017/18 проиграл испанцам в 1/8 Лиги Европы с общим счетом 1:8. — «Известия»).

— Чем та встреча с мадридцами запомнилась больше всего?

— Ну, лично мне она запомнилась тем, что я получил травму и выбыл на несколько месяцев. Очень неприятно попали в колено, долго лечился. Остался осадок из-за этого и из-за результата.

— Турнир для вас начнется с «Байера». Многие считают, что этот соперник наиболее сопоставим по уровню с «Локо»...

— Понимаем, что крайне важно сыграть удачно с «Байером». Поэтому едем в Германию только за победой.

— Можно сказать, что уже в первом туре «Локомотив» ждет ключевой матч?

— По сути да, так и получается. Но так же было и год назад в матче первого тура с «Галатасараем». Не проиграй мы тогда, думаю, всё бы сложилось иначе и мы заняли другое место в группе. Поэтому понимаем всю важность грядущей встречи с «Байером». Постараемся хорошо начать, важно брать очки в каждой игре.

— Если вы вновь сыграете на левом фланге, то вам предстоит противостоять Каю Хаверцу — одному из самых талантливых немецких футболистов нового поколения. Интересно проверить себя на его фоне?

— Точно нельзя никого бояться, нужно быть командой, выходить и добиваться результата. Знаю, что в прошлом сезоне он много забивал, отдавал голевые передачи. Конечно, его стоит остерегаться и быть крайне внимательным.

— Если же вы сыграете справа, то и там вас ждет сложный соперник в лице ямайца Леона Бейли. Он вам знаком?

— Бейли — игрок с очень хорошей скоростью и техникой. Смотрел несколько матчей с его участием. Его ни в коем случае нельзя упускать — очень быстрый футболист.

— В интернете шутили о том, что в минувшем туре все соперники «Локо» в ЛЧ не забили ни одного гола во внутренних чемпионатах. Это радует?

— Слышал об этом. Но не стоит придавать этому факту большого значения. Сегодня они не забыли, а завтра могут наколотить четыре.

— С «Байером» не сыграет Антон Миранчук и вряд ли сможет провести все 90 минут на поле его брат Алексей. Их потерю реально восполнить?

— Леша и Антон — игроки основного состава. Это большая потеря для нас. Они стабильно играют и постоянно приносят пользу. Леша, наверное, пораньше к нам вернется. Мы на него рассчитываем в ближайшее время. Но у нас в составе есть неплохие ребята, для которых это шанс проявить себя. Нужно пытаться играть и добиваться результата тем составом, который мы имеем сейчас.

— «Локомотив» без Миранчуков — это совершенно другая команда?

— Посмотрим в ближайших матчах. Плохо, конечно, что в начале такого тяжелого отрезка у нас столь значимые потери.

— В их отсутствие «Локомотив» может стать более оборонительной командой?

— Всё может быть. Как решит Юрий Палыч, так и будем играть.

— «Локомотив» не стал улетать из Сочи в Москву после матча с местной командой и начал готовиться к игре с «Байером» там. Это поможет сэкономить силы?

— Честно говоря, не припомню, когда такое еще было. В целом, все ребята довольны, погода была отличная, условия в порядке. В хорошем настроении улетели в Германию. Считаю, что остаться в Сочи было правильным решением. Надеюсь, нам это поможет.