«Хотелось бы сделать интервью с Владимиром Путиным»

Сборная России по футболу успешно завершила сентябрьский сбор — обыграла на выезде Шотландию (2:1) и дома Казахстан (1:0). Такие результаты позволили ей закрепиться на втором месте в отборочной группе. Уже через месяц команда может досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020 — по итогам седьмого или восьмого тура квалификационного цикла. «Известия» пообщались с бывшим полузащитником национальной сборной Владимиром Быстровым, который поделился мнением об осенних играх нашей команды и старте еврокубков, а также рассказал о том, почему он начал выпускать свое шоу на YouTube.

— Как вам выступление сборной в сентябрьских матчах?

— Когда национальная команда добивается результата, не важно, как и кем это делается. Вдвойне приятно, что играют те люди, которые этого действительно заслуживают, а не те, которые только подают надежды. Так, например, было, когда сборную тренировал Фабио Капелло. Он резко омолодил команду, и мы видели, к чему это привело.

— То есть вы согласны с позицией главного тренера сборной Станислава Черчесова, что Федора Чалова и Александра Соболева еще рано вызывать?

— Абсолютно согласен, тем более команда дает результат. Всё должно быть постепенно. Если ты понимаешь, что у тебя этот игрок просто не будет играть, а на его позиции есть хороший футболист, то какой смысл его вызывать. Конечно, надо привлекать молодых, но постепенно и в нужный момент. Главное, этот момент не упустить.

— Разочаровал ли вас кто-то в текущем составе сборной?

— Повторю, если команда дает результат, то нельзя говорить, что кто-то разочаровал. Хотя от некоторых игроков сборной мы ждем большего.

— Можно ли уже сейчас говорить, что сборная точно выйдет в финальную часть Евро-2020?

— Ну вот когда она выйдет, тогда и будем об этом точно говорить. Сейчас она очень близка к этому, и ей вряд ли кто-то сможет помешать. В сентябре были очень важные матчи, в которых Россия показала характер, силу воли и смогла победить. Самой сложной была встреча против Шотландии, а затем всего через три дня очень опасный матч против Казахстана. Вторая игра была непростой, футболисты подходили к ней измотанными в эмоциональном плане и физически уставшими. Такие матчи всегда даются тяжелее. Обороняться и выбивать мяч по аутам всегда легче, чем вскрывать массированную оборону, тем более когда у тебя недостаточно сил.

— Сейчас все восхищаются Юрием Жирковым, который в 36 лет эффективно отыграл два тяжелейших матча на разных позициях. Вас удивляет его уровень?

— Почему меня должно это удивлять? Я против него неоднократно играл на футбольном поле и знаю, как это тяжело. Наверно, это самый неприятный соперник на левом фланге, который мне встречался.

— Но всё-таки возраст серьезный. Он даже вас старше…

— Но видите, как сохранился. У него есть эликсир молодости.

— Почему с вами не поделился?

— Поделился, просто я более травматичный футболист.

— В верхней части РПЛ очень высокая плотность. Как долго она продержится?

— Я не провидец, всё будет зависеть от группы лидеров. Наверняка кто-то захочет оторваться. Но, думаю, преследователи вряд ли будут разбрасываться очками.

— «Зенит» возвращается в Лигу чемпионов. Насколько его состав соответствует уровню турнира?

— Летом «Зенит» усилился, укрепился точечно. Теперь самое главное, чтобы все были готовы на 200%. Здорово, что они вернулись в турнир, но лучше бы играть там каждый год, чтобы набираться опыта. Питерцы попали в очень сильную, ровную группу («Лион», «РБ-Лейпциг», «Бенфика». — «Известия»). Им будет непросто.

— Часто говорят о том, что у «Зенита» в Лиге чемпионов всегда слабые группы. Нынешнюю такой назвать нельзя?

— Какая же она слабая? Все команды равные. Просто не попались клубы с именем, как «Барселона» или «Реал». Но ни с одним из соперников «Зениту» точно не будет легко. Даже с не топовыми командами в Лиге чемпионов играть сложно, особенно на выезде.

— В группе «Зенита» есть фаворит?

— Там четыре фаворита. Кто лучше себя покажет, выберет правильную стратегию и тактику, тот и пройдет дальше.

— Другой российский клуб — «Локомотив» попал в группу с двумя грандами «Ювентусом» и «Атлетико». Его шансы на выход совсем малы?

— Это, наоборот, здорово, когда у тебя в группе такие соперники. С одной стороны, гранды, с другой — с ними можно играть в футбол. Если «Локомотив» покажет свою лучшую игру, то всё возможно. Тем же братьям Миранчукам и Феде Смолову нужно проявлять себя в матчах именно против таких команд. От «железнодорожников» мало чего ждут, но если они выйдут в плей-офф, будут просто красавчики. Соперники очень-очень сильные.

— У «Краснодара» тоже очень конкурентная группа в Лиге Европы: «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор». «Горожанам» будет тяжело выйти из такого квартета?

— Всем будет тяжело, и все будут бороться. Не важно, какая группа и какие команды. Это еврокубки, и здесь ни у кого не бывает простых матчей.

— Как считаете, «Краснодар» уже отошел от болезненного вылета из квалификации Лиги чемпионов?

— Думаю, что отошел уже через пару недель. Этого времени было достаточно, чтобы понять, что и как. Прошедшая квалификация Лиги чемпионов была для «Краснодара» бесценным опытом. Команда молодая, у нее всё еще впереди.

— У «Краснодара» было много травм, в концовке периода дозаявок клуб успел подписать контракт с португальцем Мануэлем Фернандешем. Этот игрок будет полезен для команды?

— Всё будет зависеть от мотивации Фернандеша. Думаю, он будет заряжен. А то, что Мануэл — качественный футболист, всем давно известно. А судить о том, насколько он подходит клубу, можно будет только после того, как он начнет стабильно играть.

— Помимо работы экспертом на «Матч ТВ», вы недавно завели видеоблог. Как появилась идея заняться этим делом?

— Да просто времени стало много свободного, вот и решил часть его потратить на интернет. Для меня это было далекая тема, теперь вот осваиваю, изучаю.

— Некоторые игроки также делают определенный контент для YouTube. Их пример как-то вдохновил?

— Я вообще раньше не смотрел видео в интернете. Да и какое тут вдохновение, в этом деле надо всё от себя смотреть. Решил попробовать.

— И как?

— Пока еще сам не понял, в чем фишка.

— Есть ли какая-то конечная цель в этом хобби — подписчики, просмотры?

— Никакой конечной цели.

— Насколько вы сами участвуете в подборе гостей и составлении тем?

— Вообще не участвую. Просто прихожу на съемку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что всё, что вы видите, — это экспромт. В последний раз пришел на съемку, оказалось, что я главный гость. А мне об этом никто не говорил даже.

— Кто для вас гость мечты?

— Да кто захочет, тот пусть и приходит. Я буду рад всем, кому есть что рассказать. К сожалению, мало тех, кто будет готов прийти и говорить правду. А хотелось бы видеть тех, кто будет откровенен.

— Ну а если по персоналиям, с кем было бы интереснее всего записать видео?

— Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. Не высокая планка?

— О чем разговор будет?

— О жизни.

— И какой к нему главный вопрос?

— Ну зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так будет нежданчик. Он-то лучше меня готовится к своим выступлениям.