Взять пять: Россия может досрочно получить путевку на Евро-2020

Сборная России по футболу успешно завершила сентябрьский сбор. Национальная команда обыграла на выезде Шотландию (2:1) и дома Казахстан (1:0). Такие результаты позволили подопечным Станислава Черчесова закрепиться на втором месте в своей отборочной группе. Уже через месяц россияне могут досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020 по итогам седьмого и восьмого туров квалификационного цикла.

Две из двух

Вслед за волевой победой над Шотландией сборная России прошла настоящее испытание Казахстаном. Вопреки ожиданиям матч выдался крайне непростым для нашей команды. На протяжении всей игры у Артема Дзюбы и компании не получалось взломать оборону гостей. Казахи действовали более организованно и слаженно, чем в первой встрече у себя дома. Напомним, в марте в Нур-Султане Россия отправила в ворота сборной Казахстана четыре безответных мяча. В минувший понедельник в Калининграде игра складывалась совершенно по другому сценарию. Первый и единственный гол подопечные Станислава Черчесова смогли соорудить лишь на 89-й минуте встречи — Марио Фернандес замкнул подачу Александра Головина со стандарта.

— Считаю, что наша команда здорово играла, — отметил в беседе с «Известиями» футболист сборной России Вячеслав Караваев. — Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков.

Победа над Казахстаном стала уже пятой подряд для сборной России. У Станислава Черчесова это самая длинная удачная серия на посту наставника главной команды страны. Раньше ему не удавалось выигрывать более двух встреч подряд.

— Мы хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор, — поделился мнением с «Известиями» защитник сборной России Сергей Петров. — Взяли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами. Двигаемся дальше.

Опасные шотландцы

Сборная России набрала 15 очков в шести турах и закрепилась на втором месте в группе I. Выше только бельгийцы — у них на три балла больше. У Казахстана и Кипра по семь очков, у шотландцев — шесть. Наша команда может оформить досрочный выход на Евро-2020 уже в октябрьском домашнем матче с Шотландией. Это случится в случае победы над британским коллективом и ничейного исхода параллельного матча Казахстан–Кипр.

— В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России Юрий Жирков. — Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады.

Также важно отметить, что вне зависимости от исхода матча Казахстана с Кипром сборной России необходимо побеждать Шотландию. Наша вторая победа над британцами окончательно лишит их возможности выйти из группы. Таким образом, мы сможем отсечь одного из самых опасных конкурентов.

— Слежу за Шотландией, так как ее возглавляет Стив Кларк, с которым я работал, выступая за «Челси» (в 2004–2008 годах Кларк работал ассистентом главных тренеров синих Жозе Моуриньо и Авраама Гранта. — «Известия»), — рассказал «Известиям» экс-хавбек сборной России Алексей Смертин. — Ну и, конечно, из-за того, что это конкурент нашей национальной команды. Хорошо, что мы обыграли их на выезде. Когда смотришь со стороны на эту сборную, понимаешь, как сложно против нее действовать. Британцы очень дисциплинированны, и Кларк всегда этим славился. Было много борьбы и единоборств. Наши не уступили в этих аспектах и превзошли в классе — это здорово. Наверное, шотландцам теперь будет сложно претендовать на второе место. Но они упорные ребята и будут биться с первого до последнего матча в цикле. Их сбрасывать со счетов не стоит.

Футболистам сборной России важно не допустить расслабленности в заключительной стадии квалификационного этапа. Отличным поучительным примером для них является прошлогодний розыгрыш Лиги наций. Тогда наша команда перед последним туром лидировала в группе с Турцией и Швецией. Для того чтобы сохранить первую строчку, подопечным Черчесова нужно было просто не проиграть скандинавам на финише. Но сделать этого не удалось, и мы упустили лидерство.

— Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией, — отметил защитник сборной России Федор Кудряшов. — Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось.

Радуют не только победы

Сентябрьский сбор помимо результатов принес еще и несколько приятных поводов для размышлений. Например, стало понятно, что в центре обороны нашей команды появилась новая связка. Пять матчей подряд там играют Георгий Джикия с Андреем Семеновым, и с ними сборная России ни разу не проиграла и пропустила лишь один мяч.

— На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников, — признался «Известиям» экс-футболист сборной России Денис Колодин. — Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара.

Артем Дзюба вновь улучшил свое положение в гонке бомбардиров российской сборной. Очередной мяч, забитый в игре с шотландцами, сравнял капитана национальной команды с Романом Павлюченко. Теперь у обоих по 21 голу, и они делят третью строчку. На втором месте Владимир Бесчастных (26 мячей), а лидером остается Александр Кержаков (30).

— Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать, — сказал «Известиям» Дзюба. — Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно. Что касается самого отбора, то мы хотим обеспечить себе место в финальной части как можно раньше. Но пока не вышли на Евро, загадывать не надо. Понятно, что отрыв большой, и это нас радует. Хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира.

В следующий раз сборная России соберется в начале октября. Она сыграет в «Лужниках» с Шотландией (10 октября). Это будет первый матч национальной команды в столице после чемпионата мира. Затем подопечные Черчесова отправятся на выездную встречу с Кипром (13 октября).