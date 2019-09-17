Продолжение «Лиона»: «Зенит» снова сыграет с французским грандом

Действующий чемпион России «Зенит» сыграет на выезде с «Лионом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В параллельном матче группе G португальская «Бенфика» примет немецкий «РБ-Лейпциг». По мнению опрошенных экспертов, все команды этого квартета имеют примерно равные шансы на выход в плей-офф. Поэтому стартовый матч будет иметь важнейшее значение для подопечных Сергея Семака. Во-первых, петербургский клуб последний раз побеждал в гостевых еврокубковых встречах более полутора лет назад и явно хочет прервать эту серию. Во-вторых, сине-бело-голубые возвращаются в главный клубный турнир Европы после трехлетнего перерыва.

Встреча хороших знакомых

«Зенит» как чемпион страны попал в групповой этап ЛЧ напрямую, минуя квалификацию. На данный момент Россия идет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, поэтому при жеребьевке питерцы оказались в первой корзине. Это позволило избежать встреч с таким командами, как «Барселона», «Ювентус» или «Ливерпуль». В итоге подопечные Сергея Семака попали в группу с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ-Лейпцигом». В этом квартете сложно выделить как фаворитов, так и аутсайдеров.

— Мы не можем предсказать, как распределятся места в группе «Зенита», пока не начнутся матчи, — отметил «Известиям» знаменитый датский футболист Томас Хельвег. — Сейчас нет такой пропасти между клубами, как это было раньше. Практически все команды в Лиге чемпионов могут обыграть друг друга. Таким образом, результат во многом будет зависеть от того, повезет питерцам или нет.

Все соперники неплохо знакомы «Зениту». За последние пять лет питерцы уже встречались с каждым из них на разных стадиях еврокубков. С «Лионом» клуб из Северной столицы играл на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году. Тогда сине-бело-голубые дважды обыграли французов — дома 3:1 и на выезде 2:0. Форвард Артем Дзюба забил в тех двух встречах три мяча. Он, кстати, один из немногих футболистов, которые сохранились в составе питерцев с тех пор. От нападающего ждут такой же результативности и в новой встрече с «Лионом».

— Когда Дзюба в хорошем, боевом настроении, он очень важен и полезен команде, — прокомментировал «Известиям» российский тренер Сергей Силкин. — Думаю, Лига чемпионов — отличная мотивация для него. Ведь это по сути второй-третий футбольный турнир в иерархии после чемпионатов мира и Европы. В этом соревновании собираются лучшие, и каждый игрок мечтает показать себя. Уверен, что Артем не исключение.

Есть потери

Минувшим летом «Лион» был настоящим лакомым куском для грандов мирового футбола. В клубе созрело много перспективных футболистов. В итоге состоялось сразу несколько крупных сделок. Так, Танги Ндомбеле купил «Тоттенхэм» за €60 млн, Ферлана Менди приобрел «Реал» за €48 млн, а Набиль Фекир переехал в «Бетис» за €19,7 млн. При этом большинство лидеров клубу удалось сохранить.

«Зенит» же не жалел денег под возвращение в Лигу чемпионов. Питерцы закупились на €66 млн. А самой дорогой и громкой сделкой стал переход бразильца Малкома из «Барселоны» за €40 млн. Однако звездный новичок не сможет помочь своему новому клубу на старте еврокубкового сезона. Бразильский хавбек давно травмирован и пока только восстанавливается.

— У «Зенита» много игроков в составе, хватит на несколько составов, — сказал «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Летом они уже почти полностью укомплектовали «Сочи». Думаю, футболистов хватило бы еще на одну-две команды. Так что потеря одного, хоть и столь дорогостоящего футболиста, не должна серьезно сказаться. Тем более Малком еще не успел стать лидером и незаменимым игроком питерцев. У «Зенита» хорошая команда, если не произойдет ничего сверхъестественного, то он должен выходить из группы.

Питерцы неплохо начали сезон во внутреннем чемпионате. После девяти туров они набрали 20 очков и лидируют в РПЛ. Чего нельзя сказать о «Лионе». Французы уже три тура не могут победить и идут на восьмом месте в Лиге 1.

— У «Зенита» есть все шансы выиграть у «Лиона», — заявил «Известиям» легендарный французский футболист, чемпион мира и Европы Венсан Кандела. — Думаю, что это будет очень открытый матч. Чемпионат Франции идет уже месяц, поэтому команда хорошо готова физически. Но мне кажется, «Зенит» сейчас на том уровне, что может превзойти соперника.

Оторваться от Португалии

Текущий сезон крайне важен не только для конкретных клубов, но и для всего российского футбола в целом. Дело в том, что Португалия стремительно догоняет нас в таблице коэффициентов УЕФА. В её активе уже 42.049 баллов. Россия впереди всего на 0.667 балла. Отечественным клубам ни в коем случае нельзя провалить нынешний розыгрыш, и в таких условиях каждый матч становится невероятно важным. Если Россия уступит шестое место в рейтинге, то лишится возможности отправлять в Лигу чемпионов по три клуба (два напрямую в группу и один через квалификацию). Предстоящим матчем с «Лионом» «Зенит» может заложить неплохой фундамент нового европейского сезона.

— Это очень серьёзный соперник, — подчеркнул «Известиям» экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров. — Да, конечно, во Франции все сейчас говорят о ПСЖ, но «Лион» всегда играл в еврокубках и имеет богатый опыт в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы «Зенит» набрал очки для себя и в таблицу коэффициентов УЕФА для России.

Матч пройдёт во Франции на 59-тысячном стадионе «Парк Олимпик Лионне». Арена была построена к чемпионату Европы во Франции в 2016 году. В рамках континентального первенства на стадионе прошло шесть встреч, в период с 13 июня по 6 июля, включая одну игру 1/8 финала и один полуфинал.