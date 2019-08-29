«Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»

В начале недели столичный «Локомотив» оформил очередной трансфер. Москвичам удалось арендовать у миланского «Интера» португальского хавбека Жоау Мариу. Состав красно-зеленых пополнил действующий чемпион Европы, за которого три года назад итальянцы заплатили €40 млн. Скорее всего, этим трансфером «Локомотив» завершит летнюю кампанию. Сразу после презентации звёздного новичка «Известия» пообщались с генеральный директором «Локомотива» Василием Кикнадзе. Он оценил результаты работы в текущем трансферном периоде, рассказал о том, что Ману Фернандеш все-таки не продлит контракт с клубом, и высказался о скандальном переходе Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».

— Сразу после подписания контракта с Жоау Мариу вы не стали объявлять о завершении трансферной кампании и сказали, что до окончания периода дозаявок еще есть время. Что это означает?

— Впереди еще несколько дней, окно закроется только второго сентября. Посмотрим…

— Было известно, что у «Локомотива» оставалось €3 млн на усиление. При трансфере Мариу клуб запустил хештег «#ТрешкиБольшеНет». За счет чего тогда пополнять состав?

— Трешки, действительно, больше нет. Что будет дальше, посмотрим. В это трансферное окно мы оформили девять сделок на сумму, равную контракту одного игрока в прошлом году. Поэтому кто знает… Считаю, что мы хорошо отработали, я доволен. Подписали игроков, которые могут усилить команду, и футболистов на перспективу. Когда обозначали пути развития, мы говорили, что смотрим на молодых игроков, которые способны усилить команду. Если вы проанализируете, что было сделано, то увидите, что всё именно в этой канве.

— «Локомотив» пытался договориться о продлении контракта с Мануэлем Фернандешем. Теперь эта история закрыта?

— Думаю, что да, к сожалению. Отношусь к нему с огромной симпатией, Фернандеш сильный футболист, очень много сделавший для «Локомотива». Но сажать на скамейку запасных такого игрока, как Ману, нельзя. Если то, что говорят о его возможном переходе в «Краснодар», правда, я искренне желаю ему успехов. Думаю, он им будет небесполезен. Мы всерьез рассматривали его кандидатуру. Фернандеш — сильный футболист и сильный человек.

— Вы говорили, что одна из основных задач клуба — зарабатывать на продажах. В это окно это сделать получилось?

— Не получилось. Ну что значит не получилось, просто сегодня игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды. Это с точки зрения бизнеса угрожает нашим возможным успехам в Лиге чемпионов. Поэтому было принято решение, что мы крайне осторожно относимся к продажам в нынешнее трасферное окно. Посмотрим, что будет зимой, как сыграем в Лиге чемпионов.

— Насколько новый лимит на легионеров (8 иностранцев + 17 россиян в заявке), который вступит в силу со следующего сезона, повлиял на трасферную кампанию «Локомотива»?

— Повлиял, и мне кажется, что новый лимит более жесткий, чем предыдущий. Хорошо это или плохо, посмотрим. Например, можно наблюдать за ситуацией, которая сейчас в «Краснодаре». Любая травма или красная карточка иностранного игрока может привести к серьезным изменениям в составе. С другой стороны, это серьнзный стимул подтягивать собственных российских игроков, которые были бы готовы выйти на замену в случае необходимости. Понятно, что одной восьмеркой отыграть весь сезон физически невозможно, нужно готовить замену.

— В большинстве клубов, в том числе и вашем, есть легионеры, чьи контракты действуют дольше, чем до следующего сезона…

— У нас нет проблем по лимиту на иностранцев. Посмотрите внимательнее. Мы твердо знаем, что будем делать в следующем году, с учетом этого принимали решения в этом. У нас нет перебора.

— Всё-таки не кажется ли вам, что нужен был какой-то переходный период на новый сезон?

— Первое — после драки кулаками не машут. Второе — мы как клуб неоднократно говорили, что лимит лучше отменить вообще. Третье — если решение принято, то его надо выполнять хотя бы на следующий сезон, и смотреть, что из этого получится. И по его итогам думать, что делать через год. Будет тяжело, и не только нам — в этом у меня сомнений нет.

— В текущем сезоне клубы РПЛ потратили на трансферы более €200 млн. Это гораздо больше, чем в предыдущих сезонах. С чем это связываете?

— С чем это связано у нас в клубе, я понимаю. С чем это связано у остальных, надо спросить у них.

— С чем связано у вас?

— Мы твердо понимаем, как оптимизировать наше финансовое состояние и развивать коммерческую составляющую. Мы сделали ровно те приобретения, которые должны помочь нам прилично выступить в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке России.

— Можно ли сказать, что покупки клубов РПЛ нынешним летом сделали чемпионат сильнее?

— Это покажет только практика. Надо смотреть, как пойдет сезон. Первые итоги в декабре, когда мы с вами сможем сказать: «О, трансферы сыграли, посмотрите, насколько интереснее стал чемпионат» или «О, деньги то зря потратили».

— В то же время в это трансферное окно было много скандалов. В частности, появилась история о покупке «Зенитом» у «Рубина» Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей. Как относитесь к этой истории? Не удивляет ли вас, что один из основных конкурентов проворачивает такие сделки?

— Двойной ответ. С одной стороны — это не наша тема. У РПЛ, РФС, УЕФА есть достаточно инструментов, чтобы проверять чистоту сделок. Поэтому обращайтесь по этому вопросу в «Зенит» или «Рубин». С другой стороны, здесь есть достаточно опасная штука. Я бы трогал не только бы сам контракт. Ну договорились — значит договорились. Меня больше волнует взнос солидарности, который должны были получить академии, воспитавшие игрока. Это серьезная проблема, потому что без развития детского и юношеского спорта будущего у российского футбола нет. То, что при такой сделке страдают интересы тех, кто готовил игрока, — это факт. С другой стороны, я до конца не знаю, как сделка была оформлена, как это всё было сделано. Надо повнимательнее было вам посмотреть.

— В «Локомотиве» при вас таких сделок не было?

— На моей памяти нет. Я в совете директоров клуба с 2013 года. Последние три-четыре года мы достаточно внимательно смотрим за контрактами.