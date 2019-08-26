Сыграли квинтетом: в турнирной таблице РПЛ пять лидеров

Седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) кардинальным образом повлиял на положение лидеров. Теперь сразу пять команд имеют по 14 очков и фактически делят первую строчку. Турнирную таблицу возглавил «Краснодар», у которого лучшие дополнительные показатели. А «Зенит», еще пару дней назад шедший первым, опустился на пятую строчку. Между ними расположились «Спартак», «Ростов» и «Локомотив». Нынешний сезон получается невероятно интригующим уже на самом старте.

«Уфа»–«Зенит»

Питерцы сенсационно уступили в Башкортостане. «Зенит» провел худший матч с момента старта нынешнего чемпионата и впервые в сезоне проиграл. Перед седьмым туром подопечные Сергея Семака оставались последней командой, которая шла без поражений. Неудача сине-бело-голубых в Уфе серьезно обострила борьбу за первую строчку. Например, год назад к седьмому туру «Зенит» опережал конкурентов на пять очков.

— Не стоит говорить об игровом кризисе «Зенита», — отметил «Известиям» футбольный специалист Ринат Билялетдинов. — Конечно, питерцам тревожно набирать лишь одно очко в двух последних матчах, но нам-то всем интереснее. Здорово, что у нас есть интрига в чемпионате. Не хочется, чтобы было как во Франции, где ПСЖ каждый год становится чемпионом, а борьба идет только за еврокубковые места и выживание.

«Краснодар»–«Локомотив»

С учетом поражения «Зенита» любой исход этого матча менял лидера турнирной таблицы. Победа могла помочь «Краснодару» или «Локомотиву» подняться на первую строчку, да еще и оторваться от ближайших преследователей на два очка. Однако в итоге команды разошлись миром (1:1) и одновременно сравнялись с питерцами по очкам, обогнав их по дополнительным показателям.

— Это был матч равных соперников, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — «Локомотив» начинал уверено, и его преимущество дало свои плоды в виде гола в самом начале встречи. «Краснодару» нужно отдать должное. Были сомнения, что команда сможет дать достойный бой после такого тяжелого поражения от «Олимпиакоса» (0:4) в квалификации Лиги чемпионов. Но футболисты выдержали этот удар и неплохо показали себя, добившись ничьей. В целом игра получилась содержательной и интересной.

«Крылья Советов»–«Спартак»

Москвичи не смогли уберечь свои ворота от главной атакующей силы самарцев Александра Соболева. Лучший бомбардир РПЛ забил свой шестой гол на чемпионате. «Спартак» ответил во втором тайме. Сначала свой дебютный гол за москвичей провел швед Джордан Ларссон, а затем отличился и голландец Гус Тиль. Для него этот гол также стал первым после прихода в стан красно-белых. В итоге «Спартак» добился волевой победы и присоединился к группе лидеров.

— Мне кажется, «Спартак» провел свой лучший матч в сезоне, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но при этом нельзя сказать, что москвичи выглядели намного лучше «Крыльев». Наверное, ничья была бы более логичным результатом. Но за счет везения красно-белым удалось победить и сравняться по очкам с лидерами. Честно говоря, мне удивительно, что к седьмому туру все так ровненько выстроились вверху турнирной таблицы. Да и отставание лидеров от тех, кто в середине, совсем небольшое. Это говорит о том, что нас ждет интересный сезон и уровень футбола поднимается.

«Ростов»–«Рубин»

Сценарий этого матча очень похож на встречу «Спартака» и «Крыльев». Фаворит в лице «Ростова» пропустил первым, но в итоге дожал оппонента в самой концовке и взял три очка. Дончане так же, как и «Спартак», воспользовались осечками конкурентов.

— «Ростов» играл лучше и заслуженно добился победы, — отметил «Известиям» экс-наставник дончан Сергей Балахнин. — «Рубин» же пропустил оба гола из-за собственных ошибок. Здорово, что подопечным Валерия Карпина удалось войти в лидирующую пятерку, но не думаю, что они там долго продержатся. Мне кажется, что в итоге верхушку таблицы займут наши гранды, как это было в прошлом году («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»), а «Ростов» поборется за путевку в Лигу Европы.

ЦСКА–«Ахмат»

Армейцы подходили к матчу после двух неудачных встреч. Красно-синие сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и проиграли в дерби «Спартаку» (1:2). Поэтому игра с «Ахматом» была крайне важной с точки зрения результата. ЦСКА удалось проявить себя лучшим образом, москвичи разгромили грозненцев (3:0). Теперь их отставание от группы лидеров составляет всего одно очко.

— Это очень важная победа для нас, — подчеркнул «Известиям» полузащитник ЦСКА Яка Бийол. — Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка. Нужно продолжать в том же духе и выигрывать следующие матчи.

Следующий, восьмой тур станет последним перед перерывом на отборочные игры национальных команд.