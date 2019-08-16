«Локомотив» на станции «Динамо»: дерби возвращается из Химок в Москву 

В предстоящие выходные пройдет очередное столичное дерби. «Локомотив» впервые приедет в гости к «Динамо» после реконструкции стадиона бело-голубых (с 2008 по 2018 год бело-голубые проводили домашние матчи в Химках. — «Известия»). Лидер чемпионата — санкт-петербургский «Зенит» — примет на своем поле грозненский «Ахмат». А «Ростов», который очень уверенно стартовал в текущем розыгрыше РПЛ, попробует закрепить успех в игре с «Уфой».

«Динамо»–«Локомотив»

«Железнодорожники» — крайне неудобный соперник для бело-голубых. С весны 2013 года «Динамо» ни разу не обыгрывало «Локомотив». И к предстоящему матчу красно-зеленые подходят в статусе фаворита. Они более уверенно начали сезон, а в предыдущем туре разгромили «Урал» (4:0).

— Дерби — это всегда тяжело, но мы едем за тремя очками, — признался «Известиям» защитник «Локомотива» Мацей Рыбус. — Понимаю, что легко нам точно не будет. Готовимся к сложному противостоянию. «Динамо» неплохо играло в последних матчах, но у этой команды много новых футболистов, и они только сыгрываются. Думаю, в будущем бело-голубые будут очень сильны.

В «Динамо» же хватает проблем. Команда всё еще находится в активной стадии формирования состава. Некоторые новички пришли совсем недавно, другие только на подходе. Особенно в стане бело-голубых ждут форварда, которого никак не удается заполучить. Также в рядах москвичей есть серьезная потеря — сыграть в дерби не сможет основной вратарь и капитан команды Антон Шунин. Он получил повреждение в матче 5-го тура против «Зенита» (0:2) и точно не поможет бело-голубым в грядущей игре. Место в воротах динамовцев должен занять 23-летний Игорь Лещук, который дебютировал в премьер-лиге лишь в прошлом туре.

— Неважно, против кого мы играем — всегда рассчитываем только на победу, — сказал «Известиям» Игорь Лещук. — Любого соперника можно обыгрывать, нам это точно по силам. Главное, не делать глупых ошибок и реализовывать свои моменты.

Всё больше разговоров о том, что каждая следующая игра может стать определяющей в дальнейшей карьере главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Летом в клуб были вложены серьезные средства, команду пополнило много новых футболистов, кандидатура каждого из которых согласовывалась лично с наставником команды. Но, несмотря на это, результатами клуб пока не впечатляет. В пяти стартовых турах набрано всего пять очков. Не исключено, что грядущее дерби действительно будет иметь ключевое значение для Дмитрия Хохлова.

— Нынешнее руководство «Динамо» — мои хорошие и давние друзья, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков. — Поэтому я желаю им только успехов и побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом». Ждем интересного и бескомпромиссного дерби.

«Зенит»–«Ахмат»

Питерцы не дают повода усомниться в своем уровне. В прошлом сезоне сине-бело-голубые сохраняли лидерство в турнирной таблице от первого до последнего тура и, соответственно, выиграли золотые медали. В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» поднялся на вершину в третьем туре и явно не намерен сдавать позиции. В предстоящие выходные команду Сергея Семака ждет домашний матч с грозненским «Ахматом».

— Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков, — заявил «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. — Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активней действовать впереди, больше брать игру на себя. В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью.

«Уфа»–«Ростов»

На данный момент главным преследователем «Зенита» является «Ростов». Дончане уже не первый год выдают сильный старт в РПЛ, но команде не всегда хватает выдержки на весь сезон. На данный момент ее отставание от первой строчки составляет всего два очка. Очередной проверкой на прочность для «Ростова» станет матч с «Уфой».

— «Ростов» — сильная и сбалансированная команда, — отметил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — У них очень сильный менеджмент и тренерский штаб, в составе собраны весьма квалифицированные футболисты. Так что в текущих результатах ростовчан нет ничего сверхъестественного. Они готовы бороться за попадание в еврокубки. Это дончане и делают прямо сейчас. Нас ждет очень непростая встреча, но мы играем дома и настроены только на победу.

Вероятно, в ближайшее время состав «Уфы» вновь покинет один из молодых и перспективных футболистов. Защитник Данил Круговой очень интересен сразу двум российским топ-клубам. На него претендуют ЦСКА и «Зенит». Уже на следующей неделе Круговой может оказаться в новой команде.

— По Круговому ничего нового пока сказать не могу. Думаю, всё станет понятно в ближайшие несколько дней, — сообщил «Известиям» Шамиль Газизов.

Также в выходные пройдут встречи «Оренбург»–«Сочи», «Урал»–«Крылья Советов», «Тамбов»–«Краснодар» и «Рубин»–«Арсенал». А центральный матч шестого тура вынесен на следующую неделю. В понедельник пройдет самое принципиальное дерби страны — «Спартак»–ЦСКА.