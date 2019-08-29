ЛОКОлизация: что ждёт российские клубы в еврокубках

Уже сегодня, в четверг, столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит» узнают своих соперников по групповому этапу самого престижного клубного турнира континента. Днем позже состоится жеребьевка для ЦСКА и «Краснодара», которые обеспечили себе участие в той же стадии Лиги Европы. В осенних этапах еврокубков Россию точно представят четыре клуба. К ним может присоединиться и московский «Спартак» — в том случае, если красно-белые пройдут португальскую «Брагу» по итогам ответного матча квалификации ЛЕ.

Лига чемпионов

«Зенит»

Питерцы вернулись в Лигу чемпионов после трехлетнего перерыва. Так как «Зенит» является чемпионом России, а наша страна занимает шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, сине-бело-голубые при жеребьевке отправились в первую корзину. Там им составят компанию чемпионы Англии («Манчестер Сити»), Испании («Барселона»), Германии («Бавария»), Франции (ПСЖ), Италии («Ювентус»), а также победители прошлых розыгрышей Лиги чемпионов («Ливерпуль») и Лиги Европы («Челси»). Таким образом, «Зенит» автоматически избежит встречи с этими командами в осенней стадии турнира.

— Лига чемпионов — это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста, — признался «Известиям» форвард «Зенита» Сердар Азмун. — Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире. Что касается того, что «Зенит» в первой корзине, то в футболе никогда нельзя говорить о каком-то преимуществе. При выходе на поле все играют на максимуме, и мы со своей стороны тоже должны работать и выкладываться ради хорошего результата. Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать.

Тем не менее полностью избежать встреч с топами на групповой стадии у «Зенита» вряд ли получится. Во второй и третьей корзинах хватает грандов: «Реал», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Боруссия», «Интер».

— В Лиге чемпионов не бывает слабых команд , — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. — Интересно, кто нам попадется и какой состав будет в нашей группе. Очень ждем жеребьевку. Что касается самого турнира, то пока трудно представить, как это всё будет происходить, для меня это что-то особенное (Сутормин еще никогда не играл в еврокубках. — «Известия»).

«Локомотив»

Второму представителю России при жеребьевке повезло меньше. «Железнодорожники» будут посеяны в третьей или четвертой корзине (на момент публикации еще не было известно, как закончатся последние квалификационные матчи. — «Известия»). В любом случае «Локо» точно придется играть против сильнейших команд. Жребий может выпасть таким образом, что красно-зеленые попадут в группу смерти и получат сразу три топовых оппонента.

— Нам всё равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников, — признался «Известиям» голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме. — Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», ПСЖ. Посмотрим.

Год назад «железнодорожники» располагались в первой корзине и получили в оппоненты не самые грозные по имени команды: «Порту», «Шальке» и «Галатасарай». Однако подопечные Юрия Семина заняли в своем квартете последнее место, набрав лишь три очка. Возможно, получить более сильных соперников при жеребьевке будет интереснее и выгоднее для москвичей. В случае попадания в группу к настоящим грандам мирового футбола красно-зеленые рассмотрят вариант с переездом клуба в «Лужники» на время группового этапа турнира.

— Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши, — прокомментировал «Известиям» генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — Предпочтений нет. Кто будет — тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть.

Лига Европы

ЦСКА

Армейцы обеспечили себе место в групповом этапе Лиги Европы, заняв в прошлом сезоне РПЛ четвертое место. Красно-синие впервые за шесть сезонов остались без Лиги чемпионов. Тем не менее многие рассчитывают, что молодой армейский коллектив успешно выступит во втором по значимости европейском клубном турнире. В прошлом сезоне подопечные Виктора Гончаренко неплохо закалились в ЛЧ, и теперь от них ждут многого.

— В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу, — заявил «Известиям» полузащитник ЦСКА Яка Бийол. — Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезона в Лиге Европы.

У ЦСКА как постоянного участника еврокубков хороший рейтинг, и команда уже гарантировала себе место в первой корзине. Благодаря этому армейцы точно не встретятся осенью с «Севильей», «Арсеналом», «Манчестером Юнайтед» или «Ромой».

— У нас хорошая команда, и мы очень ждем матчей Лиги Европы, — сказал «Известиям» хавбек армейцев Кристиан Бистрович. — Что касается жеребьевки, то мы не думаем о том, кто достанется на групповом этапе — нам без разницы. То, что мы находимся в первой корзине, возможно, немного облегчит задачу. Но посмотрим, как всё сложится.

«Краснодар»

«Быки» все-таки не смогли пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей греческому «Олимпиакосу» (0:4; 1:2), и автоматически отправились в Лигу Европы. «Горожане» оказались во второй корзине.

— «Краснодар» хорошо выступил в квалификации Лиги чемпионов, — отметил в беседе с «Известиями» бывший защитник «горожан» Душан Анджелкович. — Показал себя, сумев пройти «Порту» — клуб с большой историей. Честно говоря, думал, что моя бывшая команда пройдет и «Олимпиакос». Но краснодарцы потерпели сокрушительное поражение в первом матче, от которого сложно было оправиться. Думаю, они не заслужили такого результата, но это футбол. Надо идти дальше и теперь думать о Лиге Европы. «Краснодар» — отличная команда, у нее хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубка.

«Спартак»

Жеребьевка Лиги Европы пройдет в пятницу, но судьба одной российской команды еще неясна. Сегодня «Спартак» поборется за место в групповом этапе с португальской «Брагой». В первом матче москвичи проиграли на выезде (0:1). Этот результат оставляет неплохие надежды на итоговый успех перед сегодняшней домашней встречей.

— Мнение в Португалии такое: все понимают, что будет тяжело, но у «Браги» хорошие шансы пройти дальше, — рассказал «Известиям» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Думаю, гости будут стараться играть по результату — строго и надежно. Для них очень важно попасть в групповой этап Лиги Европы, и они сделают всё, чтобы добиться своей цели. Так что «Спартаку» будет непросто.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 сентября, а Лиги Европы — 19 сентября.