Олимпийское беспокойство: «Краснодару» нужно совершить невозможное

Во вторник «Краснодар» проведет ответный матч заключительной стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Горожане» на своем стадионе примут греческий «Олимпиакос». Если «быкам» удастся преодолеть этот барьер, то сразу три российские команды выступят в групповом турнире самого престижного клубного турнира Европы — такого в истории отечественного футбола еще не было. Однако, чтобы добиться этой цели, «Краснодару» необходимо сотворить настоящее чудо.

Примеры есть

После первой игры, где «Краснодар» буквально развалился и пропустил четыре безответных мяча, в его итоговый успех верится с большим трудом. Хотя последние сезоны еврокубков показали, что нет ничего невозможного. Все прекрасно помнят невероятные камбэки прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. А ровно год назад «Зенит» сумел обыграть минское «Динамо» со счетом 8:1 и прошел дальше в Лиге Европы, несмотря на поражение в первой встрече — 0:4. Безусловно, «Олимпиакос» — соперник посерьёзнее, и «горожанам» будет гораздо сложнее. Чтобы попасть в осеннюю стадию Лиги чемпионов, «Краснодару» нужно забить грекам как минимум четыре мяча.

— Честно говоря, еще после домашнего поражения от «Порту» (0:1) в предыдущем раунде не верилось, что «Краснодар» продолжит свой путь в Лиге чемпионов, — признался «Известиям» именитый российский тренер Сергей Силкин. — А уж после 0:4 от «Олимпиакоса» надежды еще меньше. Хотя возможно всё. Кубанцам нужно забить два быстрых мяча. Тогда их шансы на итоговый успех значительно повысятся. Уверен, они будут максимально мотивированы на грядущую встречу и постараются сотворить сенсацию.

Матч в Греции оказался для «Краснодара» катастрофой. Хотя в начале игры у «Олимпиакоса» не было особого преимущества, и греки смогли забить только в концовке первого тайма. Во второй половине встречи красно-белые нарастили обороты и за последние 15 минут игры забили еще три гола. Вдобавок к разгрому российская команда потеряла одного из своих ключевых игроков — Реми Кабеллу. Француз, который перешел в «Краснодар» этим летом из «Сент-Этьена» за €12 млн (по данным авторитетного портала transfermarkt), получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на полгода.

— «Краснодар» попал в крайне тяжелую ситуацию, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Мало кто верит в клуб, хотя «горожане» уже неоднократно творили чудеса. Но в этот раз добиться своего будет действительно сложно, даже несмотря на собственное поле и болельщиков. Что касается Кабеллы, то это было серьезное усиление под конкретную задачу — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь же всё под большим вопросом. Шансы минимальные, но «Краснодару» терять нечего, надо пробовать.

Атмосфера праздника

Начиная с квалификационного раунда плей-офф в матчах Лиги чемпионов используются все атрибуты турнира. На рукавах игровых футболок появляются специальные нашивки с логотипом турнира, а перед встречами звучит легендарный гимн. Перед матчем с «Олимпиакосом» в Краснодаре впервые прозвучит знаменитая мелодия самого престижного клубного турнира планеты. Наверняка это придаст футболистам и болельщикам больше веры в свои силы.

— Дебютные матчи в Лиге чемпионов — это большое событие для города, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник «быков» Максим Деменко. — Клуб и болельщики окунутся в невероятную атмосферу турнира. Это станет серьезной мотивацией для команды, чтобы вернуться в это соревнование в самое ближайшее время. Пока же выход в групповой этап кажется практически невозможным. Конечно, случались разные камбэки, но нужно реально смотреть на вещи.

Россия без трех

Еще ни разу в истории Лиги чемпионов в групповом этапе турнира не участвовали сразу три российские команды. Мы поднялись на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА в 2008 году и смогли на сезон-2009/10 делегировать две команды в осеннюю стадию напрямую («Рубин» и ЦСКА). Еще один клуб тогда получил право попасть в групповой этап через квалификацию, но для «Динамо» это оказалось непосильной задачей. В следующие два сезона на предварительной стадии Лиги чемпионов обжигались «Зенит» и «Рубин», и с сезона-2012/13 Россия потеряла право отправлять в главный европейский клубный турнир три команды. Вернуть такую возможность удалось лишь в прошлом сезоне, но «Спартак» также не сумел преодолеть квалификацию. Сейчас у «Краснодара» еще есть формальный шанс прервать неудачную серию.

— Не надо искать закономерности, это стечение обстоятельств, — сказал «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — «Краснодар» выбрал опрометчивую тактику на первый матч с «Олимпиакосом». Возможно, стоило удерживать минимальное поражение, а не пытаться отыграться перед ответной встречей. Теперь же остается надеяться только на чудо, но отыграть четыре мяча у опытной греческой команды будет крайне сложно. Тем не менее это хороший урок для «Краснодара». Думаю, они смогут себя хорошо проявить в розыгрыше Лиги Европы.

Даже в случае неудачи в матче с «Олимпиакосом» «Краснодар» продолжит свой еврокубковый путь. Если «горожане» не смогут пройти греков, то отправятся в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка осенней стадии ЛЧ пройдет в четверг, а второго клубного турнира Старого Света — в пятницу.