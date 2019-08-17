Московский «Спартак» в двухматчевом противостоянии одержал победу над швейцарским «Туном» (3:2, 2:1) и преодолел третий квалификационный раунд Лиги Европы. Соперник российской команды в обеих встречах продемонстрировал достойную игру и оказал реальное сопротивление красно-белым. Стоит учитывать, что у «Туна» были серьезные потери в составе. Из-за травмы матчи пропустил капитан команды Деннис Хедигер. Опытный полузащитник пообщался с «Известиями» и подвёл итоги встреч со «Спартаком».

— Какие эмоции остались от игры вашей команды против «Спартака»?

— Матчи принесли нам много положительных эмоций. Мы вообще не знали, чего ожидать от противостояния со «Спартаком». Если не учитывать результат, то наша команда в целом выступила достойно, и это дает нам уверенность в себе.

— «Тун» постоянно пытался отыграться, как команда находила силы на это?

— Стоит отметить, что для многих игроков нашей команды это первый еврокубковый сезон. Они были приятно удивлены, что смогли выровнять первую игру и повести во второй. Ребята осознали, что они достаточно хороши. Это важно, особенно для молодых футболистов. Это вселяет веру в свои силы, в то, что они могут выиграть у такого сильного соперника, как «Спартак». Наша игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, выигрывать дуэли и доминировать. Это дало нам серьезный опыт.

— Было ощущение, что сможете переломить ход противостояния и выбить «Спартак» из Лиги Европы?

— Было много эйфории. Мы ощутили, что наши усилия начали вознаграждаться. Действительно, появилось ощущение, что «Тун» сможет переломить ход битвы. В матчах со «Спартаком» мы показали себя смелой командой. Именно так и нужно играть в еврокубках.

Теоретически нам нужно было выиграть ответный матч со счетом 2:0. Такой результат в футболе случается относительно часто. И это вселяло в нас оптимизм. Нам не надо было совершать большое чудо. Для перехода в следующий раунд «Туну» не нужно было выигрывать со счетом 3:0, 4:0 или 5:0. Да, мы осознаем, что при этом должны были исключить любые собственные ошибки. Нам надо было забить два гола и при этом оставить наши ворота нетронутыми. Верили, что нам по силам победить, но, к сожалению, не получилось.

— Кто больше всего впечатлил вас в составе «Спартака»?

— Я хотел бы выделить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. У него хорошее предчувствие развития эпизода. Он умеет выбрать позицию, завершить комбинацию прострелом или навесом. Мне понравилось, как Понсе обрабатывал мячи и удерживал, прикрывая их телом. Он показал хорошую качественную игру, мне очень понравилось.

— Вам не удалось побывать в Москве на ответной игре, хотелось бы когда-нибудь посетить российскую столицу? Или вы уже бывали в нашей стране, возможно, на чемпионате мира в прошлом году?

— Мне не приходилось бывать в России, но благодаря телевизионным трансляциям я смог увидеть, какие у вас грандиозные стадионы. Они все великолепны. У «Спартака» прекрасная арена, и матч в Москве команда запомнит надолго. Обычно, приезжая на игры, не видишь большую часть города, и это в принципе нормально, ведь мы на работе. Но при возможности я без колебания приеду в столицу России с частным визитом, чтобы узнать город получше.