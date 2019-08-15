Тункий лёд: «Спартаку» нельзя расслабляться в ответной игре ЛЕ

Столичный «Спартак» в четверг проведет ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперниках у красно-белых скромный швейцарский «Тун», который в первом матче показал, что способен преподнести сюрприз. Чтобы продолжить борьбу за место в групповом этапе второго по значимости клубного турнира Старого Света, москвичам хватит и ничейного результата, а при определенных раскладах даже поражения.

Не дожали

«Спартак» мог снять все вопросы в двухматчевом противостоянии с «Туном» еще в гостевой игре недельной давности. Уже после получаса игры красно-белые вели со счетом 2:0 и шансы соперника таяли на глазах. Но во втором тайме швейцарцы неожиданно мобилизовались и за восемь минут отыграли оба мяча. Потеря концентрации оказалась недолгой, и уже на 65-й минуте спартаковцы получили право на пенальти, который не смог реализовать Андре Шюррле. Но спустя еще несколько минут москвичи всё-таки забили победный мяч (3:2). Этот счет и три гола на выезде позволяют российскому клубу достаточно уверенно чувствовать себя в преддверии ответной встречи. «Спартак» может сыграть вничью или даже проиграть швейцарцам, но только со счетом 0:1 или 1:2. Поражение 2:3 переведет матч в дополнительное время, а любая другая неудача оставит москвичей без еврокубков.

— Участие в Лиге Европы — это отличное спортивное приключение для нас, — заявил «Известиям» президент «Туна» Маркус Люти. — А поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие. Игра со «Спартаком» станет приятным дополнением к этому событию — как вишенка на торте.

Без Гуса

В минувшем туре РПЛ «Спартак» уверенно обыграл в гостях грозненский «Ахмат» (3:1). Красно-белые показали лучший футбол в нынешнем сезоне. Настораживает только то, что одну из ключевых ролей в том матче играл новичок клуба Гус Тиль, который не может выступать за «Спартак» в квалификации Лиги Европы, так как ранее уже был заигран за голландский «АЗ».

— Тиль здорово проявил себя в дебютной игре с «Ахматом», — заявил «Известиям» бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун. — В первой же встрече голландец показал, что станет важным игроком основного состава и атака команды будет строиться через него. Так что это весомая потеря. Но всё-таки «Тун» — не та команда, которую нельзя обыграть без Тиля. Первый матч показал, что «Спартак» спокойно может справиться со швейцарцами даже с определенными кадровыми проблемами. Надеюсь, в ответной встрече красно-белые спокойно завершат начатое и пройдут дальше.

Подопечные Олега Кононова не имеют права на ошибку: в отличие от квалификации Лиги чемпионов, в Лиге Европы нет никаких подушек безопасности. То есть те, кто вылетает с различных стадий отбора ЛЧ, попадает в аналогичные раунды ЛЕ, а то и вовсе в групповой этап. У «Спартака» же таких привилегий нет, и проигрыш «Туну» будет означать окончание европейской кампании москвичей в сезоне-2019/20. Матч со швейцарским середняком должен дать ответ на главный вопрос: готовы ли подопечные Олега Кононова к плотному графику.

— О нехватке сил не может быть и речи, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Сезон только начался, «Спартак» к нему готовился, и, если его игроки профессионалы, то должны быть играть в таком графике. Вся Европа проводит по два матча в неделю, и ничего страшного. Что касается «Туна», то эта команда удивила в первой встрече прежде всего тем, как она разбила оборону красно-белых. «Ахмат» в недавнем матче тоже несколько раз беспокоил защиту москвичей, а в какие-то моменты казалось, что оборона красно-белых и вовсе в панике. Так что в этом направлении работы еще непочатый край.

Потеря в красно-белой семье

Ожидания от предстоящего матча омрачила новость о гибели известного фаната «Спартака» Алексея «Бахыта». Болельщик был известен тем, что поддерживал команду практически на каждом стадионе. Он ездил по всему миру за хоккейными и футбольными клубами красно-белых и сборной России. За свою жизнь он пробил более полутысячи выездов. Алексей попал в страшное ДТП 12 августа, возвращаясь из Грозного с матча «Ахмат»–«Спартак», — несчастный случай произошел в Ростовской области. Молодой человек впал в кому, врачи боролись за его жизнь, а болельщики устроили массовый сбор средств в интернете. Но всё оказалось тщетно — 14 августа Алексей ушёл из жизни. Скорее всего, на ближайшем матче с «Туном» стадион почтит память преданного фаната минутой молчания.

Сенсационный успех

Ранее исторической победы в квалификации Лиги чемпионов добился «Краснодар». Горожане сенсационно выбили из турнира легендарный «Порту». Российский клуб в первом же тайме забил «драконам» три мяча. Это преимущество казалось вполне комфортным, с учетом того что дома «горожане» уступили с минимальным счетом (0:1). Однако во второй половине встречи «Порту» отыграл два мяча, но на большее хозяев не хватило. «Быки» выбили из Лиги чемпионов четвертьфиналиста прошлого сезона.

— Никто не ожидал такого исхода после гостевой победы «Порту» в первом матче, — отметил в разговоре с «Известиями» именитый португальский агент Паулу Барбоза. — Тем не менее «Краснодар» здорово себя показал и заслуженно прошел дальше. Российская команда действительно выглядела лучше, чем «Порту», поэтому исход справедлив. Что касается двух мячей молодого нападающего российской команды Магомеда Сулейманова, то, конечно, он мог благодаря им обратить на себя внимание. Успешная игра в ответной встрече может серьезно повлиять на его карьеру, но всё-таки пока что это лишь один матч. Чтобы тебя приметил хороший клуб, нужно стабильно показывать высокий уровень в Лиге чемпионов и играх за сборную.

Важно для всех

«Краснодар» не только выполнил свою задачу, но и помог всему российскому футболу. Дело в том, что Португалия — наш главный преследователь в таблице коэффициентов УЕФА. Своей победой «горожане» отправили «Порту» в Лигу Европы и лишили его двух матчей в квалификационном раунде плей-офф, где также можно было набрать очки. Место в рейтинге УЕФА влияет на распределение еврокубковых квот среди стран.

— Для «Порту» вылет из Лиги чемпионов — это катастрофа, — сказал «Известиям» президент португальского футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — Видел после игры лица руководителей клуба и их болельщиков — они подавлены. «Порту» будет очень тяжело оправиться от такого поражения. Что касается соперничества с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА, то я смотрю на нынешний сезон с оптимизмом. Думаю, все оставшиеся российские клубы преодолеют квалификацию еврокубков, а те, кто уже обеспечил себе участие в групповом турнире, сумеют себя проявить.

В заключительной стадии отбора «Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом». Первый матч будет выездным для «быков» и пройдет уже 21 августа, а ответная встреча состоится 27 августа. «Спартак» же, если пройдет «Тун», попадет на победителя пары «Брага» (Португалия) — Брондбю (Дания). Их первая встреча закончилась победой португальцев со счетом 4:2. Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.