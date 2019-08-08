«Тун» в Европу: «Спартак» стартует в еврокубках с квалификации

Столичный «Спартак» начнет свою еврокубковую кампанию с противостояния со скромным клубом «Тун». Красно-белые сразятся со швейцарским коллективом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы — это предпоследняя стадия отбора второго по значимости футбольного клубного турнира континента. Самое страшное, что может произойти с красно-белыми, — недооценка оппонента. Такое со «Спартаком» случалось на международной арене уже неоднократно, но продолжать неудачную тенденцию никто не хочет.

Забыть прошлое

Почти все российские гранды спотыкались в еврокубках в матчах с не самыми именитыми соперниками, но для «Спартака» это превратилось в злой рок. Словацкий «Кошице», швейцарский «Санкт-Галлен», кипрский АЕК, греческий ПАОК — все эти скромные команды уже выбивали москвичей с различных стадий квалификации. На этот раз в соперниках у «Спартака» «Тун», который надеется повторить подвиг своих предшественников.

— Конечно, мы помним, как «Санкт-Галлен» выбивал «Спартак» из еврокубков, — заявил «Известиям» президент «Туна» Маркус Люти. — Это лишний раз доказывает лишь тот факт, что аутсайдер может обыграть фаворита и преподнести сюрприз всем. Что вселяет в нас надежду. В то же время хотелось бы напомнить: «Тун» имеет опыт игры в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства мы дважды участвовали в групповом турнире Лиги Европы. «Тун» часто преподносил сюрпризы более именитым клубам. Возможно, удастся повторить это и в противостоянии со «Спартаком».

В России про «Тун» известно очень мало. Отечественные клубы еще никогда не встречались с ним в официальных матчах. Поэтому «Известия» решили обратиться к человеку, который отлично знаком со швейцарской командой — экс-капитану швейцарского «Базеля» и бывшему защитнику «Спартака» Мареку Сухи.

— На домашнем стадионе «Туна» искусственное покрытие, и в этом есть определенное преимущество, так как они привыкли играть на таком покрытии, — заявил «Известиям» Марек Сухи. — Они представляют собой мощную организованную команду, которая много бегает и отлично обороняется. «Тун» пытается играть в агрессивный футбол. Они очень неплохо провели прошлый сезон: долгое время шли на третьем месте в чемпионате, но в итоге стали четвертыми. Дошли до финала Кубка, где проиграли «Базелю». Самым опасным футболистом в текущем составе швейцарского клуба я бы назвал Симоне Раппа. В то же время один из лучших бомбардиров «Туна» последних лет Деян Зоргич покинул команду. Считаю, что по мастерству «Спартак» сильнее своего соперника и должен проходить в следующую стадию турнира.

Шанс на реабилитацию

«Спартак» не очень удачно начал сезон на внутренней арене. После четырех туров РПЛ в активе красно-белых лишь одна победа — над «Сочи» (1:0). Всего у команды Олега Кононова пять очков, и она идёт на 11 месте в таблице, а от зоны стыковых матчей красно-белых отделяет всего два балла. Успешное выступление в квалификации Лиги Европы стало бы неплохой реабилитацией за неудачи на старте сезона.

— «Спартаку», безусловно, нужна Лига Европы в этом сезоне, и особенно попадание в групповой этап, — поделился с «Известиями» именитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов. — Но швейцарский тунец не самое съедобное блюдо. Можно нарваться на то же самое, что было несколько лет назад с «Санкт-Галленом». Однако красно-белые способны пройти этого соперника. Лично меня «Спартак» порадовал во втором тайме матча с «Динамо» в минувшем туре РПЛ. Очень неплохо выглядели Айртон, Бакаев, Гулиев, Зобнин. Они выдали хорошее движение и сумели уравновесить отсутствие удалённого игрока в своем составе. Надеюсь, они преодолеют эту стадию квалификации Лиги Европы.

Перед матчем с «Туном» у «Спартака» есть определенные кадровые проблемы. Совсем недавно команду покинули хавбек Фернандо и нападающий Луис Адриано. Им на замену были приобретены шведский форвард Джордан Ларссон и голландский полузащитник Гус Тиль. Однако с «Туном» не сможет сыграть ни один, ни второй. Дело в том, что оба уже были заиграны в квалификации Лиги Европы за свои предыдущие команды, и на этой стадии, согласно регламенту, сыграть они не имеют права. Так что помочь «Спартаку» сможет лишь одно из недавних усилений — знаменитый немецкий футболист Андре Шюррле, арендованный у «Боруссии» на прошлой неделе.

— К счастью, в обойме «Спартака» не только 11 футболистов, а еще и длинная скамейка запасных, — отметил в беседе с «Известиями» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — В любой классной команде должно быть два состава, и думаю, что у красно-белых есть кем заменить тех, кто не сможет сыграть с «Туном» из-за регламента. К тому же Тилю и Ларссону было бы, наверное, не совсем просто сразу отправиться с корабля на бал. Давайте наберемся терпения, подождем их адаптации и будем надеяться, что они начнут приносить пользу. А говорить о том, что Адриано некем заменить, немного странно. Безусловно, он классный футболист, но в последнее время он был бледной тенью самого себя.

Стратегически важно

Выступление «Спартака» в нынешнем еврокубковом сезоне крайне важно не только для самого клуба, но и для всего российского футбола. В таблице коэффициентов УЕФА нашу страну стремительно догоняет Португалия. На данный момент в активе РФ 42,216 балла, а у португальцев — 40,149. Эта фора считается очень незначительной, и ее легко можно отыграть за один сезон. Например, за прошлый Португалия уже успела сократить свое отставание на 3,317 очка. Если в этом сезоне она всё же обгонит нас в рейтинге, в еврокубковом розыгрыше-2021/22 Россия может потерять право делегировать сразу три команды в Лигу чемпионов (две напрямую и одну через квалификацию).

Таким образом, в нынешнем сезоне выступление каждого отечественного клуба имеет стратегическую важность. Особенно с учетом того что Россия уже потеряла первую команду в еврокубках. Тульский «Арсенал» неожиданно вылетел уже на стадии второго раунда квалификации Лиги Европы от бакинского «Нефтчи», проиграв оба матча (0:1; 0:3). На данный момент в еврокубках осталось пять отечественных клубов. «Зенит» и «Локомотив» уже гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а ЦСКА стартует на аналогичной стадии Лиги Европы. «Краснодар» борется с «Порту» за право сыграть в последней стадии квалификации перед групповым этапом ЛЧ. Но если «горожане» вылетят в третьем раунде отбора или в раунде плей-офф, то автоматически отправятся в Лигу Европы. А вот «Спартак» в случае осечки попрощается с еврокубками совсем.

— Наверное, говорить, что «Арсенал» подставил весь отечественный футбол, не очень правильно, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Они подставили в первую очередь самих себя и своих болельщиков. Ведь у них была надежда, что имидж клуба будет расти, но получилось наоборот. Что касается «Спартака», очень бы хотелось, чтобы красно-белые преодолели квалификацию, но на сегодня мы не видим внятной игры в исполнении команды Кононова.

Первый матч «Спартака» с «Туном» состоится 8 августа в Швейцарии, ответная игра пройдет в Москве ровно через неделю — 15 августа.