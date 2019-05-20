«Быки» догнали паровоз: В РПЛ стала известна тройка сильнейших

Предпоследний тур чемпионата России по футболу почти полностью убил интригу в турнире — стало досрочно известно, кто представит нашу страну в еврокубках в следующем сезоне. «Локомотив» и «Краснодар» вслед за чемпионом РПЛ «Зенитом» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. А «Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы. В среду по итогам финала Кубка России к ним добавится либо тульский «Арсенал», обеспечивший себе шестую строчку в турнирной таблице, либо екатеринбургский «Урал», вышедший в решающую стадию второго по значимости российского турнира. В случае победы над «Локомотивом» уральцы заберут себе последнюю путевку в еврокубки, в случае проигрыша — она уйдет «оружейникам».

«Арсенал» — «Краснодар»

Многое решалось в центральном матче тура, который проходил в Туле. Уступив в этой встрече, «Краснодар» до последнего тура оставлял бы «Спартаку» и ЦСКА шансы сыграть в Лиге чемпионов-2019/20. Однако, «горожане» очень уверено победили «Арсенал» (3:0) и досрочно гарантировали себе место в тройке. Таким образом клуб, основанный в 2008 году, впервые в своей истории сыграет в главном турнире континента.

— «Краснодар» уже давно стучался в дверь Лиги чемпионов, — рассказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Команде всегда чего-то не хватало и вот наконец-то удалось добраться до цели. Думаю, это обусловлено тем, что лидеры в лице ЦСКА и «Спартака» немного сдали в нынешнем сезоне и не отличались стабильностью. Тем не менее, это не умоляет достоинств «Краснодара». «Быки» уже не первый год демонстрируют симпатичный футбол, и теперь он привел их в лучший клубный турнир Европы.

«Урал» — «Локомотив»

«Железнодорожники» потеряли очки в Екатеринбурге. «Локомотив» сыграл с «Уралом» вничью (2:2), но даже осечка красно-зеленых не повлияла на их турнирное положение. «Краснодар» сравнялся по очкам с «Локо», но идёт ниже из-за результатов личных встреч (2:1; 0:1). Таким образом, судьба серебряных медалей решится в заключительном туре. Второе место дает прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, бонусы от участия в котором приносят клубу минимум €15 млн. Команде, занявшей третье место, предстоит пробиваться в эту стадию через квалификационные этапы. В среду «Локомотиву» и «Уралу» снова играть друг с другом — в Самаре они встретятся в финале Кубка России. В чемпионате России екатеринбургский клуб еще перед этим туром лишился турнирных задач — подопечные Дмитрия Парфенова потеряли шансы попасть в еврокубки через национальное первенство и обезопасили себя от вылета в ФНЛ.

— Казалось бы «Уралу» уже ничего не нужно было в концовке сезона, но они дали настоящий бой «Локомотиву», — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Не может не радовать, что команда без турнирной мотивации играла за свою честь и ради болельщиков, которые пришли на стадион. При этом «железнодорожники» все-таки выглядели предпочтительнее, но им не хватало свежести.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Москвичи обыграли одного из аутсайдеров турнирной таблицы и сохранили за собой четвертую строчку — это может дать им прямое попадание в групповой этап Лиги Европы, если Кубок России выиграет «Локомотив».

— Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству, — отметил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА. В «Спартаке» есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией.

ЦСКА - «Ахмат»

Армейцы наконец предавали серию из трех матчей без побед, выиграв дома у «Ахмата» (1:0), и тем самым лишив грозненцев последних шансов на путевку в Лигу Европы. Победа гарантировала красно-синим место в пятерке и еврокубках, но Лига Чемпионов для них уже недосягаема. Таким образом, ЦСКА впервые за семь лет не примет участие в этом турнире.

— Безусловно, матч с «Ахматом» был очень важен для нас, и мы играли только на победу, — сказал «Известиям» защитник армейцев Хердур Магнуссон. — Мы надеялись обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу Чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру.

Борьба за выживание

Также в этом туре стали известны участники переходных матчей за право остаться в РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) и гарантировало себе место в элите, так как «Крылья Советов» и «Уфа» проиграли свои матчи. Самарцы и башкирцы рискуют покинуть РПЛ. Со стороны ФНЛ за повышение уже точно поборется «Томь», а второй претендент ещё неизвестен. На вакантное место претендуют «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник».

— Сезон получился для «Динамо» непростым, — подчеркнул «Известиям» бывший защитник бело-голубых Йован Танасиевич. — В клубе было очень много суеты, недопонимания между главным тренером Димитрием Хохловым и заместителем генерального директора по спортивным вопросам Романом Широковым. Также у многих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты. Тяжело тренировать команду, в которой игроки не знают своего будущего. Да и, откровенно говоря, бело-голубым часто просто не везло — динамовцы отбили все штанги и перекладины. Надо поблагодарить команду за то, что сумела сохранить место в РПЛ в такой непростой ситуации.

Напомним, «Анжи» и «Енисей» ещё по итогам 28-го тура лишились шансов на сохранение прописки в РПЛ.