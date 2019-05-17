В Тулу со своим «Краснодаром»: «быки» борются за Лигу чемпионов

Пока «Зенит» отмечает заслуженное досрочное чемпионство в РПЛ, его бывшие преследователи продолжают борьбу за призовые места и еврокубки. В то же время некоторые команды уже лишились всякой мотивации на остаток сезона. Однако для большей части клубов премьер-лиги предпоследний тур национального первенства может решить многое.

«Арсенал» — «Краснодар»

Единственный в ближайшем туре очный матч конкурентов за еврокубки пройдет в Туле. «Арсенал» в середине недели по сумме двух встреч «Уралом» вылетел из Кубка России на полуфинальной стадии (0:1; 2:2) и теперь может сосредоточиться на чемпионате. «Оружейники» идут на шестом месте в таблице и сохраняют шансы даже на попадание в зону Лиги чемпионов, но для этого им необходимо побеждать в двух турах подряд и ждать осечек всех своих конкурентов.

«Краснодар» находится на третьем месте и имеет комфортное преимущество в четыре очка над идущим четвертым «Спартаком». «Быки» как никогда близки к завоеванию первой в своей истории путевки в Лигу чемпионов. Но не стоит забывать, что в этом сезоне «Арсенал» обыграл на своей территории абсолютно всех лидеров РПЛ.

— «Арсенал» находится не в лучшем психологическом состоянии после вылета из кубка, — пояснил «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Туляки оставили немало сил в ответной встрече с «Уралом». Футболисты «Краснодара», скорее всего, будут посвежее. Тем не менее у «Арсенала» хорошие тренер и игроки. «Горожане» также приучили всех к классному футболу. Поэтому надеюсь увидеть увлекательное противостояние этих команд.

«Урал» — «Локомотив»

В среду, 22 мая, обеим командам предстоит играть между собой в Самаре в рамках финала Кубка России. По иронии судьбы за три дня до решающей встречи турнира состоится его генеральная репетиция. «Локомотив» и «Урал» сразятся в воскресенье в рамках национального первенства. Но если екатеринбургской команде в РПЛ уже ничего не добиться, то подопечные Юрия Семина борются за вторую строчку и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

— Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Семина? Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идем вперед, развиваемся, — заявил «Известиям» генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Пока все обсуждали скандалы в стане красно-белых, они тихо вышли на четвертое место в таблице и также претендуют на Лигу чемпионов. Однако москвичам стоит быть очень аккуратными, так как ближайшие преследователи в лице ЦСКА и «Арсенала» обгонят их при равенстве очков по дополнительным показателям. «Оружейники» и армейцы отстают от «Спартака» лишь на одно очко. Самарцы же продолжают погоню за «Динамо», чтобы выбраться из зоны переходных матчей с командами ФНЛ за право остаться в премьер-лиге. От спасительного 12-го места их отделяет три очка. При равенстве баллов волжане обгонят бело-голубых из-за большего количества побед в сезоне.

— На «Спартак» всегда настрой соответствующий, — признался «Известиям» директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям.

ЦСКА — «Ахмат»

Армейцы находятся не в лучшей форме. В последних пяти матчах они одержали лишь одну победу — над «Анжи» (2:0). Из-за неудачной серии ЦСКА спустился на пятое место. Теперь подопечных Виктора Гончаренко ждет встреча с «Ахматом». Грозненцы имеют теоретические шансы на попадание в Лигу Европы, но они очень малы. Для этого коллективу из столицы Чеченской Республики надо выиграть оба оставшихся матча, а также ждать поражений в них «Арсенала» и надеяться на то, что Кубок России возьмет «Локомотив». Тогда еврокубковая путевка отойдет команде, занявшей шестое место в лиге, которое достанется «Ахмату» в случае равенства очков с туляками (по дополнительным показателям «Ахмат» будет располагаться выше в таблице. — «Известия»). Грозненцы могут обогнать и ЦСКА, но тогда им нужно побеждать в Москве с разницей в три мяча.

— ЦСКА обязательно нужно выигрывать все оставшиеся матчи, — заявил «Известиям» легендарный полузащитник армейцев Элвер Рахимич. — Красно-синим уже некуда отступать. Дай бог, соперники будут оступаться, ЦСКА возьмет шесть очков, пробьется в тройку и выйдет в квалификацию Лиги чемпионов.

«Енисей» — «Динамо»

Москвичи поедут в гости к красноярцам, которые уже завершили борьбу и не имеют даже математических шансов на спасение. Для того чтобы полностью обезопасить себя от переходных матчей, «Динамо» необходимо обыгрывать «Енисей» и ждать осечки «Крыльев» в игре со «Спартаком». Если бело-голубые победят, то оставят в зоне переходных встреч «Уфу». Тогда игра этого тура, в которой башкирский коллектив сойдется с «Оренбургом», уже не будет иметь никакого значения.

— Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется, — сказал «Известиям» защитник «Динамо» Тони Шунич. — Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в свое удовольствие. Но мы на 100% подойдем к встрече со всей серьезностью — сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас.

Кроме того, в предпоследнем туре РПЛ состоятся два матча, которые смело можно назвать товарищескими. «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Рубин» примет дома «Анжи». Все четыре команды не имеют на остаток сезона никакой турнирной мотивации. Петербуржцы уже оформили чемпионство, дончане и казанцы застряли в середине таблицы, а махачкалинцы лишились шансов на спасение и досрочно вылетели из элиты.