«Мы не намерены быть мальчиками для битья в Лиге чемпионов»

История успеха Вильяма де Оливейры — одна из самых удивительных в «Зените», который недавно стал чемпионом страны. Еще меньше полугода назад бразилец трудился тренером-переводчиком в «Уфе», которая боролась за выживание в элите. В начале 2019 года 36-летнего специалиста забрал в свой штаб наставник сине-бело-голубых Сергей Семак, который был знаком с ним по совместной работе в башкирском клубе. Оливейра тогда был весьма востребован на рынке — ранее его также рассматривал в качестве ассистента тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. В итоге вторую часть сезона бразилец отработал в «Зените», а в начале мая специалист отпраздновал вместе с петербуржцами свой первый тренерский успех.

Очевидно, его главной задачей было помочь как можно быстрее адаптироваться и заиграть многочисленной латиноамериканской диаспоре в «Зените». Судя по результатам команды, бразилец с этим успешно справился. Сразу после победы над ЦСКА (3:1) и вручения питерцам золотых медалей «Известия» пообщались с молодым специалистом. Оливейра рассказал о долгожданном золоте «Зенита» в РПЛ, прогрессе латиноамериканских футболистов в петербургском клубе и задачах команды в Лиге чемпионов на будущий сезон.

— Вы живете в России уже 10 лет, и это ваш первый трофей здесь. Какие эмоции испытываете?

— Конечно, это очень здорово, и я испытываю самые приятные ощущения от триумфа. Выиграть чемпионат РФ весьма непросто. После перехода в «Зенит» мне удалось это сделать за достаточно короткий срок. Я уже столько лет живу в России, и вот наконец удалось завоевать первый трофей, очень рад.

— Это главное достижение в вашей спортивной карьере?

— Думаю, да. Помню, я еще выигрывал чемпионат Мексики, выступая за «Пуэблу» (Оливейра становился чемпионом второго дивизиона Мексики в 2005 году в качестве футболиста. — «Известия»). Но сейчас взять золотые медали РПЛ гораздо приятнее. В «Зените» я чувствую себя в своей тарелке, здесь отличная атмосфера, большой клуб, удивительный стадион. Этот успех — очень большое достижение для меня.

— Какие у вас основные задачи в тренерском штабе «Зенита»?

— Я стараюсь донести до тех футболистов, которые не понимают русский язык, всё то, что хочет видеть на поле Сергей Богданович (Семак. — «Известия»). Если они понимают требования, то для нашей команды это плюс. Стараюсь максимально помогать футболистам, чтобы они могли четко выполнять задачи, которые ставит главный тренер.

— Кажется, после перерыва в чемпионате латиноамериканские игроки серьезно прибавили, согласны?

— Не знаю. Могу сказать только то, что эти ребята очень старательно работают на тренировках. И к ним нет никаких претензий со стороны нашего тренерского штаба. Себа Дриусси, Ригони, Барриос — вся команда хотела победить, а игроки из Южной Америки очень хорошо вписались в коллектив. Отлично действуют на поле, забивают голы и приносят много пользы команде.

— Как Барриосу, который перешел в «Зенит» только в начале года, удалось так быстро адаптироваться в России?

— Вильмар очень простой парень. Он переехал в Россию из Аргентины, и клуб старается создать для него максимально комфортные условия. Хорошо, что ему удалось с первых же матчей за «Зенит» показать свои сильные стороны. Часто он играл ключевую роль в команде, и мы очень рады, что имеем такого футболиста в составе.

— Кажется, ему всё время холодно, ведь даже в плюсовую температуру он играет в перчатках.

— (Смеется.) Ну, он совсем недавно переехал сюда и только привыкает к России. Хорошо, что на «Газпром Арене» есть крыша — здесь Вильмар всегда чувствует себя отлично.

— Барриосу удалось заменить ушедшего зимой из клуба Леандро Паредеса?

— Это разные игроки, но я считаю, что для нашей команды Вильмар очень полезен. Нам немного не хватало отбора в центре поля. Паредес тоже был очень важен для «Зенита», но Барриос со своими сильными качествами сумел помочь команде.

— Вы ушли из «Уфы» в середине сезона. Сейчас команда идет в зоне стыковых матчей и рискует вылететь из РПЛ. Чувствуете какую-то ответственность за это?

— Сложно сказать. Все-таки, когда я уходил из «Уфы», впереди у них было еще 13 матчей. Я не знаю полной картины того, что там происходит. Сейчас я уже не работаю там и все мои мысли связаны только с «Зенитом». Конечно, я немного переживаю за ребят из «Уфы», но сейчас ничем не могу помочь им.

— Те, кто выигрывает чемпионат досрочно, часто не находят мотивации на завершающие игры сезона. Как «Зениту» сохранить концентрацию на заключительные два тура РПЛ?

— Матч с ЦСКА показал, насколько у нас профессиональная команда. Ведь игра с армейцами тоже ничего не решала для нас, но мы показали яркий футбол, желание и агрессию. В итоге обыграли очень серьезного соперника, который был крайне мотивирован, так как продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уверен, что и в оставшихся матчах команда не снизит требования к себе.

— В следующем сезоне «Зенит» впервые за три года вернется в Лигу чемпионов. Команда готова к такому вызову?

— Сейчас рано об этом говорить, потому что до турнира еще много времени. Тем не менее надеюсь, что «Зенит» хорошо проведет еврокубковый сезон. Мы не намерены быть в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Хотим показать хорошие игру и результат.