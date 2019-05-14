«Зенит» в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат России по футболу. После победы над ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ сине-бело-голубым вручили заветный трофей и золотые медали. Более чем для 20 футболистов нынешнего состава клуба этот триумф стал дебютным в премьер-лиге. Однако в рядах «Зенита» присутствуют и более титулованные игроки. Например, капитан команды Александр Анюков завоевал с питерцами уже пятый чемпионский титул в своей карьере. Вряд ли в ближайшее время кому-то из футболистов, играющих в клубе из Северной столицы, удастся повторить достижение 35-летнего защитника.

Путь к нынешнему трофею выдался для капитана команды довольно тернистым. В прошлом сезоне возглавлявший тогда «Зенит» Роберто Манчини списал Александра Анюкова со счетов и отправил во вторую команду. Казалось, карьера футболиста стремительно идет к завершению. Однако перед стартом сезона-2018/19 возглавивший питерцев Сергей Семак вернул игрока в основу. В итоге Александр Анюков внес весомый вклад в выступление «Зенита» в триумфальном сезоне, отыграв 26 матчей. Сразу после вручения золотых медалей легендарный игрок сине-бело-голубых дал интервью «Известиям», в котором рассказал, кому он посвятил чемпионство, а также оценил свои перспективы и готовность клуба к возвращению в Лигу чемпионов.

— Этот трофей стал особенным для вас?

— Да, любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом.

— Чувствуете, что карьера подходит к концу?

— Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.

— Сколько планируете выступать на профессиональном уровне?

— Пока не знаю... Хочу сказать, что посвящаю победу в чемпионате своему отцу, который не дожил до этого дня пару месяцев. Думаю, он смотрит на это сверху и радуется. Это чемпионство я посвящаю ему, потому что он очень много сделал для нас с братом (старший брат Александра Алексей — тоже профессиональный футболист. — «Известия») в плане футбола. С раннего детства много с нами ездил и всегда был рядом.

— Рады, что удалось впервые взять трофей на новом стадионе?

— Об этом особо не думал. Самое главное, что все сейчас очень счастливы. Для многих ребят в команде это вообще первое чемпионство в карьере. А, например, у Бирюкова уже шестое (Михаил Бирюков — тренер вратарей «Зенита», выигрывавший чемпионаты России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах, а в бытность голкипером побеждавший в чемпионате СССР-1984. — «Известия»). Хочется всех поздравить с этим успехом: игроков, их семьи, тренеров, работников клуба, руководство, Алексея Борисовича Миллера (глава «Газпрома». — «Известия»), нового президента клуба (Александр Медведев. — «Известия») и, конечно, главного наставника команды. Сергей Богданович (Семак) поверил в меня, дал шанс. Главный тренер в этом сезоне сыграл для меня очень большую роль.

— Многие думали, что «Зенит» не найдет мотивации на игру с ЦСКА, так как футболисты уже начали праздновать чемпионство. Как удалось избежать потери концентрации?

— Ну это же ЦСКА... Как футболист могу сказать одно: если ты начинаешь заниматься ерундой на поле, тебе потом это прилетит обратно. Если сегодня ты вышел ходить пешком, потому что уже решил все задачи, то в следующем сезоне тебе может всё вернуться. Все парни это прекрасно понимают и выложились в матче с ЦСКА по полной, за что им спасибо. И еще хочу поблагодарить болельщиков, особенно ребят из «Виража» (активная часть болельщиков «Зенита». — «Известия»). Поздравляю их с чемпионством, они это заслужили.

— Как не сбавить обороты в следующем сезоне?

— Впереди еще две игры в этом чемпионате. Потом, наверное, будут какие-то покупки к Лиге чемпионов. Те три трансфера, которые клуб совершил минувшей зимой, попали в точку — пришли очень сильные футболисты («Зенит» приобрел защитника Ярослава Ракицкого, полузащитника Вильмара Бариосса и форварда Сердара Азмуна. — «Известия»).

— Без них удалось бы так спокойно взять чемпионство?

— Не знаю, что было бы. Есть только данный момент, в котором мы стали чемпионами, и это — главное. А то, что было бы или будет, никто не знает.

— «Зенит» пропустил три последних розыгрыша Лиги чемпионов. За это время уровень турнира повысился?

— Ну вы же видели, какая сумасшедшая Лига чемпионов получается, особенно в этом году. Невероятный накал. Всегда считал английский чемпионат лучшим в мире, команды там бьются до последнего. А теперь еще и оба финалиста Лиги чемпионов и Лиги Европы из Англии.

— Кого считаете фаворитом в финале?

— У меня нет фаворитов. Просто думаю, что это будет очень интересный матч для всех болельщиков.

— Вы лично готовы снова выступить в Лиге чемпионов?

— Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу.

— Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Он будет продлен?

— Еще две игры впереди — сезон не закончен. Завершится чемпионат — будем думать.