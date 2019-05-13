В Питере пьют: «Зенит» выиграл у ЦСКА в статусе чемпиона

Пока футбольный «Зенит» продолжает отмечать долгожданное чемпионство, остальные клубы РПЛ стараются решить оставшиеся задачи на сезон. В 28-м туре клуб из Санкт-Петербурга провел первый матч в статусе чемпионов и не оплошал — со счетом 3:1 питерцами был обыгран ЦСКА. В этом же туре «Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках, а «Анжи» и «Енисей» распрощались с РПЛ.

Не забыли про футбол

Ещё до матча с ЦСКА питерцы гарантировали себе звание чемпионов и активно праздновали его перед игрой. По дороге на стадион болельщики сине-бело-голубых активно распевали кричалки, не забывая напоминать себе и окружающим о том, кто стал лучшим в этом сезоне. Было зафиксировано и несколько локальных стычек между поклонниками обеих команд.

На футболках питерцев красовался золотой шеврон с орнаментом кубка. А на трибунах были разложены картонные изображения главной футбольной награды страны — чтобы каждый из болельщиков мог вместе с командой поднять над головой заветный кубок. Фанаты подготовили мощный перфоманс к долгожданному чемпионству любимого клуба и скандировали слова, которые не могли себе позволить последние три года: «Мы чемпионы».

Стоит отметить, что и про сам матч команда не забыла. «Зенит» владел полным преимуществом, однако счет открыл ЦСКА. Это не надломило чемпионов, которые сначала спокойно отыгрались, а потом и вышли вперед, в итоге обыграв красно-синих со счетом 3:1.

Сразу после матча началась праздничная церемония. Игроки облачились в майки золотого цвета, на поле появилась сцена. Руководство РФС и РПЛ поздравили «Зенит» с триумфом и наконец-то вручили сине-бело-голубым трофей и золотые медали.

— «Зенит» — чемпион! Поздравляю с яркой, убедительной и заслуженной победой в чемпионате России, — сказал президент РФС Александр Дюков. — Замечательно, что в этой победе приняли участие игроки сборной России. Замечательно, что команду к победе привел молодой российский тренер Сергей Семак. С возвращением в Лигу чемпионов.

У всех свои задачи

Если с чемпионством все было понятно уже в прошлом туре, то борьба за пьедестал и попадание в Лигу чемпионов (ЛЧ) еще в разгаре. «Локомотив» и «Краснодар» в 28-м туре одержали разгромные победы, обыграв своих соперников с одинаковым счетом 4:0. В таких условиях отстающему ЦСКА ни в коем случае нельзя было проигрывать «Зениту». Поражение фактически выбивало армейцев из борьбы за ЛЧ. Для красно-синих играть в главном турнире Европы жизненно необходимо — не столько ради престижа, сколько из-за серьезных призовых. Столичный клуб привык жить по средствам, а премиальные от участия в ЛЧ в среднем составляют около трети бюджета клуба. Теперь ЦСКА уже точно не сможет расчитывать на второе место: красно-синие опустились на пятую строчку с 45 очками.

— Мы забили, потом расслабились, выпустили нити игры, — отметил после игры наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. — Могли сыграть более смело. Мы ждали, что предложит «Зенит», а сами мало что придумали в атаке.

«Локомотив» стал второй командой после «Зенита», которая обеспечила себе участие в еврокубках на будущий сезон. После победы над «Рубином» железнодорожники гарантировали себе как минимум место в четверке, а соответсвенно и путевку в Лигу Европы.

— «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон, — заявил «Известиям» генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. — Напомню, что официальная программа-минимум у нас — занять место, которое дает право выступать в еврокубках. Эта задача решена, уже хорошо. При этом понятно, что в голове держим путевку в Лигу чемпионов.

Никто не хочет уходить

Невероятная интрига сохраняется в борьбе за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Осталось всего три претендента на переходные игры с третьей и четвертой командой ФНЛ за место в элите: «Динамо», «Крылья Советов» и «Уфа». Каждая из этих команд регулярно теряет очки, но москвичи все-таки кажутся фаворитами в борьбе за 12-ю строчку. Бело-голубые во второй части сезона выглядят очень уверено и практически в каждом матче превосходят соперников во всем, кроме забитых голов. У «Динамо» серьезные проблемы с реализацией. Именно это и помешало столичному клубу взять три очка в игре с «Ростовом» (1:1). На данный момент их отрыв от «Крыльев» — три очка, а от «Уфы» уже пять.

Отметим, что матч с «Ростовом», скорее всего, станет последним в истории «Динамо» на «Арене Химки». 29-й тур РПЛ команда проведет на выезде, а заключительным матчем сезона против «Арсенала» клуб планирует открыть реконструированную «ВТБ Арену». В последний раз «Динамо» играло на родном стадионе в 2008 году.

— Я уже два года играю на стадионе в Химках и привык к нему, — признался «Известиям» защитник «Динамо» Тони Шунич. — Если это была последняя игра на арене, то особенно жаль, что нам не удалось победить «Ростов». Тем не менее очень рад переезду на родной стадион «Динамо». Надеюсь, это поможет нам в последнем матче сезона. Мотивации будет еще больше, и, наверное, будет полный стадион болельщиков.

Рокировка совершена

В прошедшие выходные определились обе команды, которые покинут чемпионат России по итогам сезона-2019/20. Ими стали красноярский «Енисей» и махачкалинский «Анжи». Команды оформили вылет одновременно, но это совершенно разные истории. Сезон «Енисея» в плане футбола точно никому не запомнится. Команда выступала безвольно, а главный тренер Дмитрий Аленичев еще до вылета клуба саркастично высказывался об этом. С другой стороны — клуб «Анжи», который изначально испытывал серьезные проблемы с финансированием. Игрокам фактически ни разу за весь сезон не выплатили полноценную зарплату. Тем не менее махачкалинцев невозможно в чем-то упрекнуть. Они провели не один яркий матч в РПЛ и даже обыгрывали чемпиона — «Зенит» (2:1).

Их место в РПЛ займут «Сочи» и «Тамбов». Оба клуба за два тура до окончания ФНЛ гарантировали себе место в двойке. Для «Тамбова» это будет дебют в элитном дивизионе российского футбола. Клуб из города Сочи в последний раз выступал в первой по значимости лиге отечественного футбола еще в прошлом веке — в 1999 году. Та команда называлась «Жемчужина» и уже прекратила свое существование. Так что игроков ФК «Сочи» вполне можно назвать дебютантами.

— Думаю, «Сочи» и «Тамбов» должны понимать, что им нужно проделать серьезную работу, чтобы задержаться в элите, — отметил «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — В РПЛ уровень гораздо выше, чем в ФНЛ. Так что новичкам нужно хорошо подумать о селекции, так как многие команды уже обжигались на этом. В целом будет интересно понаблюдать за этими клубами в РПЛ. А выход в высший дивизион «Сочи» позволит лиге пополниться еще одной отличной ареной, которая принимала ЧМ-2018.

Все матчи 28-го тура чемпионата России по футболу начинались с минуты молчания в помять о погибших во время Великой Отечественной войны и жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево 5 мая. Большинство команд провели матчи в траурных повязках. Также стоит отметить «Динамо» и «Ростов», которые нанесли на свою форму георгиевские ленточки.