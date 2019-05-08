Поскакали в Петербург: матч в статусе чемпиона «Зенит» сыграет с ЦСКА

Главный вопрос в РПЛ уже закрыт, имя чемпиона страны известно. Лучшей командой сезона-2018/19 за три тура до финиша внутреннего первенства стал «Зенит». Но оставшиеся игры турнира не будут носить формальный характер. В лиге продолжается серьезнейшая борьба за еврокубковые путевки. В центральном матче 28-го тура сине-бело-голубые в статусе сильнейшей команды страны сразятся с одним из главных претендентов на место в Лиге чемпионов — столичным ЦСКА. Именно этот матч, вероятнее всего, станет определяющим для армейцев. А после окончания встречи питерцам вручат заветный трофей.

«Зенит» – ЦСКА

Сколько бы игроки «Зенита» ни говорили о том, что сохранят мотивацию до конца сезона, опыт последних лет показывает, что досрочные чемпионы регулярно теряют очки в последних турах. Всем сразу вспоминается поражение «Локомотива» от «Арсенала» в прошлом сезоне (0:2) или разгром в той же Туле «Спартака» (0:3) в позапрошлом. Так что ЦСКА вполне может рассчитывать на положительный исход встречи. Армейцы идут четвертыми в РПЛ, и для них это одна из последних возможностей зацепиться за пьедестал и, соответственно, зону Лиги чемпионов.

— Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов, — заявил «Известиям» форвард ЦСКА Такума Нисимура. — То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге.

«Локомотив» – «Рубин»

«Железнодорожники» после поражения в прошлом туре уже не имеют права на ошибку. Потеря трех очков в домашнем матче может выбить «Локо» со второго места, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. «Рубин» же в прошлом туре обыграл «Оренбург» (2:0) и прервал серию из девяти матчей без побед. Казанцы идут в середине турнирной таблицы и не имеют глобальных задач на концовку чемпионата.

— Пока не понятно, что означает поражение «Локо» в прошлом туре — разовая это осечка или начало спада, — объяснил «Известиям» экс-наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов. — Ответ на этот вопрос может дать матч с «Рубином». Если «Локомотив» не выиграет, это обещает им не самую приятную концовку сезона в борьбе за Лигу чемпионов. Уверен, что казанцы приедут в Москву не просто отбывать номер. На «Рубин» вообще ничто не давит, с такими командами нужно играть очень аккуратно.

«Енисей» – «Краснодар»

«Горожане» продолжают погоню за «Локо» и также не имеют права на осечку. Они встретятся с главным аутсайдером сезона. Если «Краснодар» обыграет «Енисей», то автоматически отправит красноярцев в ФНЛ.

— Убежден, что «Краснодар» должен обыгрывать «Енисей» в ближайшем туре, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Хотя красноярцы в последних матчах сильно прибавили и показывают симпатичную игру в центре поля. В то же время у них есть серьезные проблемы в игре в обороне. Они допускают не только индивидуальные ошибки, но и командные.

«Спартак» – «Уфа»

Красно-белые проведут последний домашний матч в сезоне. Им достался соперник из нижней части турнирной таблицы, но «Уфа» уже неоднократно доказывала, что способна огрызаться во встречах с топами. «Спартаку» же нельзя терять очки, иначе он рискует оказаться за пределами пятерки сильнейших и, соответственно, остаться без еврокубков на будущий сезон.

— Нельзя сказать, что у «Спартака» тяжелый календарь, но та же «Уфа» будет выгрызать очки и играть только на победу, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Не знаю, за счет чего москвичи хотят обыгрывать соперников и набирать очки. Непонятно, во что играет команда. Ей могут помочь только судьи.

После того как «Уфу» возглавил Вадим Евсеев, команда стала гораздо чаще набирать очки. В семи матчах при новом тренере у нее лишь одно поражение. Тем не менее это пока не помогло клубу покинуть зону стыковых матчей. От 12-го места уфимцев отделяют четыре очка.

— Мы будем биться до конца, пока есть математические шансы выбраться из зоны стыковых матчей, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Никто не вешает нос раньше времени, настрой боевой. Мы не следим за игровой формой «Спартака», надо отталкиваться от себя. С ними всегда тяжело играть, тем более сейчас красно-белые крайне мотивированы. Но мы едем в Москву только за победой.

«Динамо» – «Ростов»

Столичный клуб продолжает бороться за то, чтобы избежать участия в стыковых матчах. От опасной зоны его отделяют всего два очка. То, что динамовцы находятся так низко, весьма парадоксально, так как они показывают неплохое качество игры после перерыва. Бело-голубые были близки к тому, чтобы взять три очка в дерби с ЦСКА, но пропустили оба мяча после стандартных положений (2:2). Теперь их ждет встреча с «Ростовом», который является одним из лучших клубов лиги по исполнению стандартов.

— Нам отступать некуда, — заявил «Известиям» защитник «Динамо» Григорий Морозов. — У нас впереди три финала, и каждый матч будет очень тяжелым. Нужно хорошо подготовиться и сыграть уверенно против «Ростова».

Также в 28-м туре РПЛ пройдут матчи «Оренбург» – «Урал», «Анжи» – «Арсенал» и «Ахмат» – «Крылья Советов».